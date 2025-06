NORTE DA BAHIA

Três pessoas morrem e outras três ficam feridas em acidente com ex-prefeito de cidade baiana na BR-110

Colisão foi causada por ultrapassagem não permitida

Yan Inácio

Publicado em 23 de junho de 2025 às 09:28

Carlinhos Sobral, ex-prefeito de Coronel João Sá, voltava de velório de velório de irmão de deputado estadual baiano Crédito: Reprodução/redes sociais

Um acidente na BR-110, nas imediações de Jeremoabo, no norte da Bahia, deixou três pessoas mortas e outras três feridas na noite deste domingo (22). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro colidiu frontalmente com uma caminhonete após tentar ultrapassar uma carreta. >

Três pessoas que estavam no veículo que tentou a ultrapassagem morreram, eles foram identificados como Edson Matos do Nascimento, Anaciete Santana do Nascimento e Sinésio Felix do Nascimento. Os corpos foram retirados das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML)>

Os outros dois ocupantes ficaram gravemente feridos. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. Um laudo preliminar da PRF apontou que o carro que tentou a ultrapassagem estaria equivocado, pois a ultrapassagem não é permitida neste trecho da BR-110.>

A PRF informou que na caminhonete havia três ocupantes, mas confirmou o nome de apenas um deles, Charles Augusto de Borges Barreto. Carlinhos Sobral, ex-prefeito de Coronel João Sá, no norte do estado, publicou uma nota de pesar nas redes sociais afirmando que esteve envolvido no acidente. Ele voltava do velório de Zelito Maia, irmão do deputado federal Ricardo Maia, que morreu após um acidente automobilístico na BR-235, na altura de Lagoa Escondida, em Jeremoabo, no dia 24 de maio.>