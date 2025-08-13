RMS

Cantor de pagode espancado até a morte em Lauro de Freitas tinha dívidas de jogo, diz mãe

Jovem foi morto nesta quarta-feira (13) na casa onde morava

Yan Inácio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:01

Jefferson Bispo Crédito: Reprodução

O cantor de pagode Jefferson Bispo, de 28 anos, espancado até a morte na casa onde morava em Lauro de Freitas nesta quarta-feira (13), pode ter sido assassinado por causa de dívidas de jogo, segundo a mãe do jovem.

A mulher, que não quis se identificar, disse à TV Bahia que não residia mais com o filho, mas ouviu de outras pessoas que Jefferson teria contraído débitos com apostas. "Uma menina que ele se envolveu disse que ele estava jogando esses negócios de jogo. Não conheço esse negócio de internet. Fiquei sabendo que ele adquiriu dívidas e eu não sei quem são as pessoas", disse.

A mãe também disse que o filho não usava drogas e que soube por outas pessoas do suposto vício dele. "Ele nunca gostou de beber, as pessoas que vivem próximo dele sabem que ele não bebia, nem fumava cigarros. Fiquei sabendo apenas de relatos sobre jogos", contou a mulher.

Cantor de pagode foi morto em Lauro de Freitas 1 de 3

De acordo com a TV Record, seis homens em três motos foram atrás de Jefferson na casa da sogra dele, mas não o encontraram no local. Depois, os suspeitos se encaminharam para a casa do jovem, onde ele estava com a namorada. O rapaz teve os braços e pernas quebrados e foi levado para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos. A companheira dele teria presenciado o crime.

Segundo a mãe, Jefferson sonhava em ser cantor de pagodão. "Foi um menino muito alegre, brincalhão, queria ser igual os cantores de pagode de Salvador, Xanddy, Léo Santana. Tinha sonhos de tocar, desde criança", relembrou a mãe. Ela contou que o filho chegou a tocar com um grupo na época em que morava no Centro Histórico de Salvador. Jefferson deixa uma filha de 8 anos.

