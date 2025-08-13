Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lojas de Salvador são alvo de operação da Receita Federal contra falsificação e contrabando

Cinco estabelecimentos tiveram itens apreendidos

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:14

Operação Comércio Legal apreendeu itens ilegais em cinco estabelecimentos de Salvador Crédito: Divulgação/Receita Federal

A Receita Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Comércio Legal, para retirar do mercado produtos falsificados e fiscalizar mercadorias importadas irregularmente em Salvador. A ação mobilizou 32 servidores da equipe de Repressão ao Contrabando e Descaminho.

Cinco estabelecimentos foram alvo da operação, identificados por meio de monitoramento e técnicas de análise de risco. Entre os itens apreendidos estão roupas, relógios e perfumes.

No caso de produtos estrangeiros, a comprovação de falsificação – confirmada por laudo técnico – caracteriza contrabando, já que a importação desse tipo de mercadoria é proibida no Brasil.

Produtos falsificados não podem ser leiloados nem revendidos. No caso de roupas, a Receita tem feito a descaracterização das peças, retirando marcas e etiquetas, para que possam ser doadas a pessoas em situação de vulnerabilidade.

A fiscalização também verifica se artigos originais, como relógios e perfumes, foram importados de forma regular. Segundo o órgão, a retirada desses produtos do mercado evita concorrência desleal com comerciantes que pagam tributos e cumpre as exigências legais.

A medida também busca proteger o consumidor, que pode comprar falsificações acreditando serem originais, e prevenir riscos à saúde e ao meio ambiente.

Mais recentes

Imagem - Advogado baiano condenado por agredir ex anuncia noivado: 'Quando uma porta se fecha, outras se abrem'

Advogado baiano condenado por agredir ex anuncia noivado: 'Quando uma porta se fecha, outras se abrem'
Imagem - Cristo Redentor homenageia Santa Dulce dos Pobres com projeção emocionante; assista

Cristo Redentor homenageia Santa Dulce dos Pobres com projeção emocionante; assista
Imagem - Ademi-BA completa 50 anos com evento e missa em Salvador

Ademi-BA completa 50 anos com evento e missa em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta