Justiça determina despejo de academia que tem dívida de R$ 600 mil na Pituba

Contrato entre dono do imóvel e locatório teve duração de dez anos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 05:00

Imóvel ocupado por academia está no centro de disputa judicial
Imóvel ocupado por academia está no centro de disputa judicial Crédito: Reprodução

O vai e vem de alunos e funcionários de uma academia na Pituba esconde uma disputa judicial que se arrasta há mais de um ano. A Justiça determinou o despejo da Well Academia, que se recusa a deixar o imóvel mesmo após o fim do contrato de aluguel com o proprietário. O acordo teve duração de um ano e foi encerrado em julho de 2024. Enquanto o processo não é finalizado, a academia acumula dívida superior a R$ 600 mil. 

Em março deste ano, a 5º Câmara Civil de Salvador determinou prazo de 60 dias para que a academia deixasse o imóvel, localizado na rua Piauí, na Pituba, mediante ao pagamento de três meses de aluguel pelo dono do imóvel.

O depósito é previsto na Lei do Inquilinato e visa dar segurança jurídica caso a decisão liminar seja contestada no futuro. O proprietário do espaço recorreu alegando que não tem como pagar o valor, uma vez que o aluguel do imóvel - sua principal fonte de renda - não está sendo pago. A Justiça ainda avalia o pedido.

A disputa envolvendo uma das academias mais movimentadas do bairro não é nova. O proprietário do imóvel, um idoso de 62 anos, que possui diferentes problemas de saúde, conta que os atrasos no pagamento de aluguel de R$ 30 mil ocorreram diversas vezes ao longo de dez anos. "Durante a pandemia, principalmente, foram muitos problemas. Ele pagava só quando queria", conta o proprietário, que prefere não se identificar. 

Well Academia fica localizada na Pituba
Imóvel ocupado por academia está no centro de disputa judicial
Well Academia fica localizada na Pituba por Divulgação

Ao fim do prazo de aluguel, o dono não quis a renovação e notificou o locatário para que ele deixasse o imóvel, o que não foi aceito. Coube ao proprietário entrar na Justiça para exigir o despejo. Na decisão de março deste ano, a qual o CORREIO teve acesso, o desembargador Renato Ribeiro Marques da Costa reconheceu a validade da ordem de despejo, no prazo de dois meses, mediante ao pagamento do caução. 

[...] o agravado [dono do imóvel] enviou notificação extrajudicial ao locatário, informando-o sobre a aproximação do prazo para o encerramento da locação e da inexistência de interesse na renovação do contrato, bem como notificando o locatário para que desocupasse o imóvel dentro do prazo contratual fixado. Diante do incontroverso término do prazo contratual, devidamente notificada ao locatório, revela-se cabível a ordem liminar de desocupação do imóvel", pontuou o magistrado. A academia segue funcionando no local mesmo após a decisão em segunda instância. 

Disputa

A advogada Morgana Cotias, que representa o dono do imóvel, afirma que a academia funciona de forma irregular desde o fim do contrato, em julho do ano passado. "Eles são obrigados a sair. Ainda que não tivesse decisão judicial, o contrato acabou há mais de um ano. A Justiça está fazendo o que o locatário deveria fazer. Ele está ocupando o espaço de outra pessoa sem a permissão do proprietário", pontua. Segundo ela, o estabelecimento descumpre a lei mesmo sem o pagamento do caução pelo dono do imóvel, no valor de três aluguéis. 

O aluguel não é pago pelo locatário desde o fim do contrato. Cálculos apresentados à Justiça pelo dono do imóvel demonstram que o valor da dívida chega a R$631.846,18. Enquanto o processo segue, a Well Academia continua vendendo planos aos clientes. A mensalidade da unidade é de R$ 239. 

“Estou sem qualquer fonte de renda, e esse é o único bem que sustenta a minha família. Eles continuam lucrando às minhas custas e enganando os consumidores, que correm o risco de perder o dinheiro pago caso haja o despejo”, denuncia o proprietário.

Manobra

A reportagem entrou em contato com o advogado que representa a Well Academia, que solicitou que as perguntas fossem enviadas por e-mail, o que foi feito. Após receber os questionamentos feitos pelo CORREIO, a defesa disse que não se pronunciaria sobre o caso.

"Da análise das perguntas a nós encaminhadas, verificamos tratarem-se de questionamentos evidentemente técnico-jurídicos. Portanto, como o cenário dos questionamentos levantados estão postos no processo judicial, onde as partes tiveram e terão oportunidade de se manifestar, ficará a cargo do Poder Judiciário responder às indagações e as partes adotarem as medidas determinadas pela Justiça", respondeu o advogado. 

A defesa do dono do imóvel avalia que a academia e o empresário locatário do imóvel se aproveitam do andamento do processo judicial para manter o estabelecimento funcionando, mesmo sem contrato de aluguel em vigor. O empresário que alugou o espaço, inclusive, saiu do quadro de sócios da academia. 

Imóvel ocupado por academia está no centro de disputa judicial Crédito: Reprodução

"Depois que movemos a ação, o empresário saiu do quadro da sociedade da academia. Ele fica sem endereço firmado para que não seja citado no processo. Até conseguimos a citação dele na academia. Mas a academia alegou que o empresário não é mais sócio, apenas a mãe dele que permanece como societária", detalha a advogada Morgana Cotias. 

A reportagem entrou em contato com a academia e solicitou contato com o empresário, que esteve à frente do quadro de sócios durante dez anos - período em que durou o contrato de aluguel entre as partes. Funcionários da Well Academia disseram não conhecer o homem. O CORREIO não conseguiu contatá-lo diretamente. 

