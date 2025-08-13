VEJA PROGRAMAÇÃO

Salvador recebe fórum que debate o futuro da logística e infraestrutura na Bahia

Bahia Export 2025 acontece nos dias 14 e 15 com foco em novos negócios, transporte aéreo, mineração e produção sustentável

Carol Neves

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 13:40

Bahia Export Crédito: Divulgação

Salvador será palco, nesta quinta (14) e sexta-feira (15), de um dos principais encontros sobre logística e infraestrutura do estado. O Fórum Estadual de Logística, Infraestrutura e Transportes - Bahia Export 2025 acontece na sede da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) e vai reunir autoridades políticas, executivos e especialistas para discutir rumos e estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico da Bahia.

Em sua segunda edição, o evento aposta em temas inéditos e estratégicos, como aviação e mineração. A Bahia, que ocupa o terceiro lugar na produção mineral do Brasil, também tem se destacado na corrida por combustíveis sustentáveis para a aviação (SAF), com projetos como o da Acelen Renováveis. Ao longo dos dois dias, serão realizados sete painéis com debates técnicos, espaço de networking e presença de nomes relevantes do setor produtivo e político.

A programação começa na manhã do dia 14, às 9h, com o Inova Export, área dedicada à apresentação de soluções tecnológicas e startups ligadas ao setor. Em seguida, os debates entram em temas como exportações, transporte aéreo e estrutura portuária. No dia 15, as discussões seguem com foco em investimentos industriais e oportunidades nos segmentos mineral e logístico.

Entre os painéis, o primeiro destaque da quinta-feira (14), às 14h, é sobre “A cultura exportadora da Bahia e ações para promover a produção local no mercado internacional”. Participam Fabiano Borré (Fazenda Progresso), Mônica Burgos (Avatim), Moisés Schmidt (Associação de Produtores e Irrigantes da Bahia) e Pablo Barrozo (Seagri-BA).

Às 15h, o transporte aéreo entra em pauta, com nomes como Tiago Tosto (Abaeté Aviação), Júlio Ribas (Vinci Airports), Wanderley Galhiego Júnior (Socicam) e Adriano Miranda (Seinfra-BA) discutindo os desafios e perspectivas do setor no estado.

Ainda no dia 14, às 17h10, é a vez da infraestrutura portuária. O painel contará com Roberto Oliva (Intermarítima), Helano Pereira (Ultracargo), Antônio Gobbo (Codeba) e Maria Eduarda Lomanto (Prefeitura de Salvador).

A sexta-feira (15) começa com o painel sobre investimentos e expansão da indústria baiana, às 8h30. Participam representantes da ABTP, Veracel, Acelen, Prefeitura de Camaçari e Fieb. Às 10h10, o painel de encerramento traz um olhar inédito para o setor mineral, com a presença de Henrique Carballal (CBPM), Marcel Silvestre (Galvani), Tony Lima (Atlantic Nickel) e Emerson Souza (Brazil Iron).

O Bahia Export tem se consolidado como um fórum de articulação entre setor público e iniciativa privada, com foco em fomentar parcerias, destravar gargalos logísticos e incentivar práticas alinhadas à sustentabilidade.

Todos os patrocinadores da edição anterior renovaram o apoio este ano, entre eles, Acelen, Abaeté Aviação, Braskem, Bahiagás, Banco do Nordeste, Santos Brasil, Tecon Salvador (Wilson Sons), Veracel, Intermarítima e o Governo da Bahia. Novos parceiros também se somam à iniciativa em 2025: ABTP, Atlantic Nickel, CBPM, Codeba, Consórcio Ponte Salvador-Itaparica, Galvani e Vopak. Fieb e a Vinícola UVVA apoiam institucionalmente o encontro.

PROGRAMAÇÃO

14 | AGOSTO

8h30 – Credenciamento do Inova Export

9h00 – Abertura e atividades do Inova Export

>> Iniciativa tem como proposta principal conectar pessoas, ideias e soluções nos setores de infraestrutura, logística, agronegócio, portos, comércio exterior, energia e gás

9h20 – Painel 1 | Inovação aberta: Conectando setores e potencializando a logística e a infraestrutura da Bahia

Moderação: Karina Martins, Diretora-Executiva do HUB Brasil Export

Debatedores

– José Luis Almeida, Gerente-Executivo do SENAI CIMATEC

– Renata Cavalcanti Lamas, Gerente Comercial e Logística Outbound da Appian Capital Brazil/Atlantic Nickel e Graphcoa

– Leandro Gaudenzi, Diretor de Gestão Administrativa e Financeira da CODEBA

– Pedro D’oca, Head de Produto da Trackfy

10h00 – Pitchs de startups – Bloco 1

>> Startups apresentam suas soluções inovadoras

Pedro D’oca (Head de Produto – Trackfy), José Roberto Pinto (CEO – Carbono 14), Pedro Dantas (Co-founder – Ocean Ride), Dr. Ronaldo Carvalho (Founder – Emanar)

10h20 – Conectando Horizontes: Ações que estão transformando o setor portuário e logístico no Brasil

>> Apresentação institucional com as ações realizadas pelo HUB Brasil Export em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos

10h40 – Keynote | Tecnologia e inovação: Impulsionando o futuro do setor portuário e logístico

Apresentação de Walter de Freitas Pinheiro, Relações Corporativas e Governamentais do SENAI CIMATEC

11h00 – Encerramento do Inova Export

13h30 – Credenciamento do Bahia Export

14h00 – Painel 1: A cultura exportadora da Bahia e ações para melhor promover a produção local no mercado internacional

Moderação: Zizette Balbino, Advogada e Comunicadora

Debatedores

– Fabiano Borré, CEO da Fazenda Progresso

– Moisés Schmidt, Presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA)

– Mônica Burgos, Sócia-fundadora da Avatim [marca pioneira em perfumes para ambientes]

– Pablo Barrozo, Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia

15h00 – Painel 2: Os desafios para a expansão do transporte de passageiros no estado da Bahia

Moderação: Núria Bianco, Diretora de Inteligência de Mercado do Grupo Brasil Export

Debatedores

– Tiago Tosto, Sócio da Abaeté Aviação

– Wanderley Galhiego Jr., Diretor de Relações Institucionais da Socicam

– Júlio Ribas, CEO da Vinci Airports no Brasil

– Adriano Miranda, Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

16h00 – Apresentação de Carlos Henrique Passos, Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)

16h20 – Intervalo

16h40 – Apresentação de Cláudio Villas Boas, CEO da Concessionária Ponte Salvador-Itaparica

17h10 – Painel 3: Panorama e perspectivas da infraestrutura portuária da Bahia

Moderação: Milena Barreto, Apresentadora da TV ALBA – Assembleia Legislativa da Bahia

Debatedores

– Antônio Gobbo, Diretor-Presidente da Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba)

– Helano Pereira, Vice-Presidente Executivo da Ultracargo

– Maria Eduarda Lomanto, Secretária do Mar da Prefeitura de Salvador

– Roberto Zitelmann de Oliva Jr., Presidente da Intermarítima

18h10 – Apresentação: Wanger Antônio de Alencar Rocha, Diretor Financeiro e de Crédito do Banco do Nordeste do Brasil (BNB)

18h30 – Apresentação: Flávio Roman, Secretário-Geral de Consultoria da Advocacia Geral da União (AGU) e Presidente da Câmara de Promoção de Segurança Jurídica no Ambiente de Negocios (SEJAN)

19h00 – Sessão solene com presença das autoridades convidadas

– Fabricio Guimarães Julião, CEO do Grupo Brasil Export

– Afonso Florence, Secretário da Casa Civil da Bahia, neste ato representando o governador Jerônimo Rodrigues

– Bruno Reis, Prefeito de Salvador (a confirmar)

– Ivana Bastos, Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia

– Pedro Maia, Procurador-Geral de Justiça e Chefe do Ministério Público da Bahia

– Marcus Presidio, Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia

– José Roberto Campos, Presidente do Conselho Nacional do Brasil Export

– Moisés Vieira Pinto, Coordenador Geral de Regulação, Descomissionamento e Projetos em Segurança Operacional da ANP

– Vice Almirante Gustavo Garriga, Comandante do 2º Distrito Naval na Bahia

– Coronel Aviador Saulo Vinícius Sobreira, Comandante da Base Aérea de Salvador

– Aluísio Sobreira, Presidente do Conselho do Nordeste Export

– Roberto Oliva, Presidente do Conselho do Bahia Export

– Daniela Borges, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Bahia (OAB-BA)

Demais autoridades a confirmar

15 | AGOSTO

8h30 – Painel 4: Investimentos em infraestrutura e novos negócios para expansão da indústria da Bahia

Moderação: Camila Aguiar, Diretora de Operações da BahiaInveste

Debatedores

– Adriana Marcele, Secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Camaçari

– Caio Zanardo, CEO da Veracel

– Roberto Oliva, Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP)

– Vladson Menezes, Diretor-Executivo da FIEB

9h30 – Apresentação de Luiz Gavazza, Diretor-President8e da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás)

9h50 – Apresentação de Marcus Cavalcanti, Secretário Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Casa Civil da Presidência da República

10h10 – Painel 5: Oportunidades em negócios minerais no estado da Bahia

Moderação: Georgina Maynart, Jornalista da Rede Bahia (TV Globo)

Debatedores

– Henrique Carballal, Presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM)

– Marcelo Silvestre, Presidente da Galvani Mineração

– Tony Lima, COO da Atlantic Nickel

– Emerson Souza, Vice-Presidente de Relações Institucionais da Brazil Iron

11h10 – Intervalo

11h30 – Palestra do excelentíssimo sr. Flávio Dino, Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

12h15 – Apresentação especial do excelentíssimo sr. Rui Costa, Ministro da Casa Civil da Presidência da República

Tema: Obras do PAC na Bahia e os impactos positivos na logística de cargas

12h45 – Encerramento

SERVIÇO



2º Fórum Estadual de Logística, Infraestrutura e Transportes – Bahia Export 2025

Data: 14 e 15 de agosto de 2025