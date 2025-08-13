Salvador recebe fórum que debate o futuro da logística e infraestrutura na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 13:40
Salvador será palco, nesta quinta (14) e sexta-feira (15), de um dos principais encontros sobre logística e infraestrutura do estado. O Fórum Estadual de Logística, Infraestrutura e Transportes - Bahia Export 2025 acontece na sede da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) e vai reunir autoridades políticas, executivos e especialistas para discutir rumos e estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico da Bahia.
Em sua segunda edição, o evento aposta em temas inéditos e estratégicos, como aviação e mineração. A Bahia, que ocupa o terceiro lugar na produção mineral do Brasil, também tem se destacado na corrida por combustíveis sustentáveis para a aviação (SAF), com projetos como o da Acelen Renováveis. Ao longo dos dois dias, serão realizados sete painéis com debates técnicos, espaço de networking e presença de nomes relevantes do setor produtivo e político.
A programação começa na manhã do dia 14, às 9h, com o Inova Export, área dedicada à apresentação de soluções tecnológicas e startups ligadas ao setor. Em seguida, os debates entram em temas como exportações, transporte aéreo e estrutura portuária. No dia 15, as discussões seguem com foco em investimentos industriais e oportunidades nos segmentos mineral e logístico.
Entre os painéis, o primeiro destaque da quinta-feira (14), às 14h, é sobre “A cultura exportadora da Bahia e ações para promover a produção local no mercado internacional”. Participam Fabiano Borré (Fazenda Progresso), Mônica Burgos (Avatim), Moisés Schmidt (Associação de Produtores e Irrigantes da Bahia) e Pablo Barrozo (Seagri-BA).
Às 15h, o transporte aéreo entra em pauta, com nomes como Tiago Tosto (Abaeté Aviação), Júlio Ribas (Vinci Airports), Wanderley Galhiego Júnior (Socicam) e Adriano Miranda (Seinfra-BA) discutindo os desafios e perspectivas do setor no estado.
Ainda no dia 14, às 17h10, é a vez da infraestrutura portuária. O painel contará com Roberto Oliva (Intermarítima), Helano Pereira (Ultracargo), Antônio Gobbo (Codeba) e Maria Eduarda Lomanto (Prefeitura de Salvador).
A sexta-feira (15) começa com o painel sobre investimentos e expansão da indústria baiana, às 8h30. Participam representantes da ABTP, Veracel, Acelen, Prefeitura de Camaçari e Fieb. Às 10h10, o painel de encerramento traz um olhar inédito para o setor mineral, com a presença de Henrique Carballal (CBPM), Marcel Silvestre (Galvani), Tony Lima (Atlantic Nickel) e Emerson Souza (Brazil Iron).
O Bahia Export tem se consolidado como um fórum de articulação entre setor público e iniciativa privada, com foco em fomentar parcerias, destravar gargalos logísticos e incentivar práticas alinhadas à sustentabilidade.
Todos os patrocinadores da edição anterior renovaram o apoio este ano, entre eles, Acelen, Abaeté Aviação, Braskem, Bahiagás, Banco do Nordeste, Santos Brasil, Tecon Salvador (Wilson Sons), Veracel, Intermarítima e o Governo da Bahia. Novos parceiros também se somam à iniciativa em 2025: ABTP, Atlantic Nickel, CBPM, Codeba, Consórcio Ponte Salvador-Itaparica, Galvani e Vopak. Fieb e a Vinícola UVVA apoiam institucionalmente o encontro.
PROGRAMAÇÃO
14 | AGOSTO
8h30 – Credenciamento do Inova Export
9h00 – Abertura e atividades do Inova Export
>> Iniciativa tem como proposta principal conectar pessoas, ideias e soluções nos setores de infraestrutura, logística, agronegócio, portos, comércio exterior, energia e gás
9h20 – Painel 1 | Inovação aberta: Conectando setores e potencializando a logística e a infraestrutura da Bahia
Moderação: Karina Martins, Diretora-Executiva do HUB Brasil Export
Debatedores
– José Luis Almeida, Gerente-Executivo do SENAI CIMATEC
– Renata Cavalcanti Lamas, Gerente Comercial e Logística Outbound da Appian Capital Brazil/Atlantic Nickel e Graphcoa
– Leandro Gaudenzi, Diretor de Gestão Administrativa e Financeira da CODEBA
– Pedro D’oca, Head de Produto da Trackfy
10h00 – Pitchs de startups – Bloco 1
>> Startups apresentam suas soluções inovadoras
Pedro D’oca (Head de Produto – Trackfy), José Roberto Pinto (CEO – Carbono 14), Pedro Dantas (Co-founder – Ocean Ride), Dr. Ronaldo Carvalho (Founder – Emanar)
10h20 – Conectando Horizontes: Ações que estão transformando o setor portuário e logístico no Brasil
>> Apresentação institucional com as ações realizadas pelo HUB Brasil Export em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos
10h40 – Keynote | Tecnologia e inovação: Impulsionando o futuro do setor portuário e logístico
Apresentação de Walter de Freitas Pinheiro, Relações Corporativas e Governamentais do SENAI CIMATEC
11h00 – Encerramento do Inova Export
13h30 – Credenciamento do Bahia Export
14h00 – Painel 1: A cultura exportadora da Bahia e ações para melhor promover a produção local no mercado internacional
Moderação: Zizette Balbino, Advogada e Comunicadora
Debatedores
– Fabiano Borré, CEO da Fazenda Progresso
– Moisés Schmidt, Presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA)
– Mônica Burgos, Sócia-fundadora da Avatim [marca pioneira em perfumes para ambientes]
– Pablo Barrozo, Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia
15h00 – Painel 2: Os desafios para a expansão do transporte de passageiros no estado da Bahia
Moderação: Núria Bianco, Diretora de Inteligência de Mercado do Grupo Brasil Export
Debatedores
– Tiago Tosto, Sócio da Abaeté Aviação
– Wanderley Galhiego Jr., Diretor de Relações Institucionais da Socicam
– Júlio Ribas, CEO da Vinci Airports no Brasil
– Adriano Miranda, Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
16h00 – Apresentação de Carlos Henrique Passos, Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)
16h20 – Intervalo
16h40 – Apresentação de Cláudio Villas Boas, CEO da Concessionária Ponte Salvador-Itaparica
17h10 – Painel 3: Panorama e perspectivas da infraestrutura portuária da Bahia
Moderação: Milena Barreto, Apresentadora da TV ALBA – Assembleia Legislativa da Bahia
Debatedores
– Antônio Gobbo, Diretor-Presidente da Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba)
– Helano Pereira, Vice-Presidente Executivo da Ultracargo
– Maria Eduarda Lomanto, Secretária do Mar da Prefeitura de Salvador
– Roberto Zitelmann de Oliva Jr., Presidente da Intermarítima
18h10 – Apresentação: Wanger Antônio de Alencar Rocha, Diretor Financeiro e de Crédito do Banco do Nordeste do Brasil (BNB)
18h30 – Apresentação: Flávio Roman, Secretário-Geral de Consultoria da Advocacia Geral da União (AGU) e Presidente da Câmara de Promoção de Segurança Jurídica no Ambiente de Negocios (SEJAN)
19h00 – Sessão solene com presença das autoridades convidadas
– Fabricio Guimarães Julião, CEO do Grupo Brasil Export
– Afonso Florence, Secretário da Casa Civil da Bahia, neste ato representando o governador Jerônimo Rodrigues
– Bruno Reis, Prefeito de Salvador (a confirmar)
– Ivana Bastos, Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia
– Pedro Maia, Procurador-Geral de Justiça e Chefe do Ministério Público da Bahia
– Marcus Presidio, Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia
– José Roberto Campos, Presidente do Conselho Nacional do Brasil Export
– Moisés Vieira Pinto, Coordenador Geral de Regulação, Descomissionamento e Projetos em Segurança Operacional da ANP
– Vice Almirante Gustavo Garriga, Comandante do 2º Distrito Naval na Bahia
– Coronel Aviador Saulo Vinícius Sobreira, Comandante da Base Aérea de Salvador
– Aluísio Sobreira, Presidente do Conselho do Nordeste Export
– Roberto Oliva, Presidente do Conselho do Bahia Export
– Daniela Borges, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Bahia (OAB-BA)
Demais autoridades a confirmar
15 | AGOSTO
8h30 – Painel 4: Investimentos em infraestrutura e novos negócios para expansão da indústria da Bahia
Moderação: Camila Aguiar, Diretora de Operações da BahiaInveste
Debatedores
– Adriana Marcele, Secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Camaçari
– Caio Zanardo, CEO da Veracel
– Roberto Oliva, Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP)
– Vladson Menezes, Diretor-Executivo da FIEB
9h30 – Apresentação de Luiz Gavazza, Diretor-President8e da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás)
9h50 – Apresentação de Marcus Cavalcanti, Secretário Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Casa Civil da Presidência da República
10h10 – Painel 5: Oportunidades em negócios minerais no estado da Bahia
Moderação: Georgina Maynart, Jornalista da Rede Bahia (TV Globo)
Debatedores
– Henrique Carballal, Presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM)
– Marcelo Silvestre, Presidente da Galvani Mineração
– Tony Lima, COO da Atlantic Nickel
– Emerson Souza, Vice-Presidente de Relações Institucionais da Brazil Iron
11h10 – Intervalo
11h30 – Palestra do excelentíssimo sr. Flávio Dino, Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
12h15 – Apresentação especial do excelentíssimo sr. Rui Costa, Ministro da Casa Civil da Presidência da República
Tema: Obras do PAC na Bahia e os impactos positivos na logística de cargas
12h45 – Encerramento
SERVIÇO
2º Fórum Estadual de Logística, Infraestrutura e Transportes – Bahia Export 2025
Data: 14 e 15 de agosto de 2025
Local: Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), na Rua Edístio Pondé, 342 – Stiep, Salvador, Bahia.