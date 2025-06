TRAGÉDIA

Acidente entre moto e carro deixa dois mortos no sul da Bahia; motorista fugiu

Caso foi registrado na BR-415, na cidade de Floresta Azul

Wendel de Novais

Publicado em 22 de junho de 2025 às 17:59

Moto e carro bateram de frente Crédito: Reprodução

Uma tragédia foi registrada na BR-415, no trecho de Floresta Azul, no sul da Bahia, na madrugada deste domingo (22). Isso porque uma moto e um carro bateram de frente na via, o que causou a morte dos jovens Pablo Yuri Santana de Jesus, de 21 anos, e Alexandre Carvalho da Hora, de 23 anos, de acordo com informações da TV Santa Cruz. >

A colisão foi tão forte que a motocicleta pegou fogo após o acidente. Os dois mortos estavam a bordo da moto e não receberam socorro do motorista do carro, que fugiu do local antes da chegada de policiais. Após a confirmação do caso, a área onde houve o acidente foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).>