SAÚDE

Celulite facial: o que é, sintomas e como prevenir a infecção que pode afetar o rosto

Condição bacteriana pode evoluir rapidamente e exige atenção médica imediata

Esther Morais

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 08:00

Celulite facial Crédito: Shutterstock

Vermelhidão, inchaço e dor no rosto podem não ser apenas sinais de alergia ou inflamação comum. Isso pode ser celulite facial, uma infecção bacteriana que afeta a pele e o tecido subcutâneo da face. A condição, embora não seja a mesma “celulite” conhecida por seu aspecto estético nas pernas e glúteos, pode se espalhar rapidamente e trazer riscos sérios à saúde se não tratada a tempo.

Causada, na maioria dos casos, por bactérias como Streptococcus ou Staphylococcus aureus, a celulite facial pode se desenvolver após pequenas lesões, cortes, picadas de inseto ou outras portas de entrada para microrganismos. Pessoas com imunidade baixa, doenças crônicas ou problemas de pele estão mais suscetíveis.

Quais são os sintomas?

Vermelhidão intensa na região afetada

Inchaço visível e doloroso

Calor local

Sensibilidade ao toque

Febre e mal-estar geral em casos mais graves

Em situações avançadas, pode haver comprometimento da visão ou dificuldade para movimentar partes do rosto, sinal de que a infecção pode estar se espalhando para áreas mais profundas.

Como prevenir?

A prevenção envolve cuidados básicos de higiene e atenção a pequenas lesões na pele. Entre as recomendações estão:

Lavar e desinfetar cortes, arranhões e picadas imediatamente

Não manipular espinhas ou feridas no rosto

Manter a pele hidratada para evitar fissuras

Evitar o compartilhamento de toalhas e objetos pessoais

Tratar prontamente infecções de pele ou sinusites, que podem servir de porta de entrada para as bactérias

O que fazer?

Ao perceber sinais como vermelhidão, inchaço e dor no rosto, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente. O tratamento geralmente envolve o uso de antibióticos orais ou intravenosos, além de cuidados locais para reduzir a inflamação.

A automedicação não é indicada, pois pode mascarar os sintomas e atrasar o diagnóstico. Quanto mais rápido for iniciado o tratamento, menores são os riscos de complicações, como a propagação da infecção para os olhos ou cérebro.