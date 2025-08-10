Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 10 de agosto de 2025 às 07:59
A cidade de Umburanas, no centro-norte baiano, foi a mais fria do estado nas últimas 24h. Mais precisamente no povoado de Delfino. Por lá, a temperatura bateu 12.1ºC, conforme registro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Em seguida, aparecem Vitória da Conquista, com 12.5ºC, Belmonte e Correntina, ambos com 13.3ºC.
Quais as cidades mais frias da Bahia?
No ranking nacional, quem aparece é General Carneiro (PR), onde os termômetros bateram -1,5ºC. A liderança é seguida por São José dos Ausente (RS), com -0,1ºC, Vacaria (RS), 0,1ºC, e Novo Horizonte (SC), 0.5ºC.
O Inmet emitiu um alerta de declínio de temperatura para 11 estados brasileiros no sábado (9). A previsão é de queda de temperatura entre 3ºc a 5ºC.
Serão afetados municípios no Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso e Rio de Janeiro.
Ao todo, as áreas sob aviso são: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Central Espírito-santense, Vale do Itajaí, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Bauru, Piracicaba, Grande Florianópolis, Vale do Rio Doce, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Espírito-santense, Zona da Mata, Noroeste Rio-grandense, Leste Rondoniense, Centro Ocidental Paranaense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Sul Fluminense, Sudeste Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Noroeste Goiano, Nordeste Mato-grossense, Centro Oriental Paranaense, Sudoeste Mato-grossense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Baixadas, Centro Fluminense, Norte Mato-grossense, Metropolitana de Porto Alegre, Metropolitana de São Paulo, Assis, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro-Sul Paranaense, Nordeste Rio-grandense, Madeira-Guaporé, Norte Fluminense, Noroeste de Minas e Oeste de Minas.