Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade mais fria da Bahia registra 12.1ºC

Município está localizado no centro-norte do estado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 07:59

Sede o Inmet
Sede o Inmet Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A cidade de Umburanas, no centro-norte baiano, foi a mais fria do estado nas últimas 24h. Mais precisamente no povoado de Delfino. Por lá, a temperatura bateu 12.1ºC, conforme registro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

Em seguida, aparecem Vitória da Conquista, com 12.5ºC, Belmonte e Correntina, ambos com 13.3ºC.

Quais as cidades mais frias da Bahia?

Barreiras por Reprodução/Prefeitura de Barreiras
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Cidade de Correntina vista de cima por Divulgação
Vitória da Conquista  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Piatã por Divulgação
1 de 5
Barreiras por Reprodução/Prefeitura de Barreiras

No ranking nacional, quem aparece é General Carneiro (PR), onde os termômetros bateram -1,5ºC. A liderança é seguida por São José dos Ausente (RS), com -0,1ºC, Vacaria (RS), 0,1ºC, e Novo Horizonte (SC), 0.5ºC. 

O Inmet emitiu um alerta de declínio de temperatura para 11 estados brasileiros no sábado (9). A previsão é de queda de temperatura entre 3ºc a 5ºC.

Serão afetados municípios no Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso e Rio de Janeiro. 

Ao todo, as áreas sob aviso são: Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Norte Pioneiro Paranaense, Serrana, Oeste Catarinense, Centro-Sul Mato-grossense, Sul Goiano, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Metropolitana de Curitiba, Central Espírito-santense, Vale do Itajaí, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Bauru, Piracicaba, Grande Florianópolis, Vale do Rio Doce, Sul/Sudoeste de Minas, Itapetininga, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Sul Espírito-santense, Zona da Mata, Noroeste Rio-grandense, Leste Rondoniense, Centro Ocidental Paranaense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Noroeste Paranaense, Macro Metropolitana Paulista, Marília, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Araraquara, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Pantanais Sul Mato-grossense, Sul Fluminense, Sudeste Paranaense, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Noroeste Goiano, Nordeste Mato-grossense, Centro Oriental Paranaense, Sudoeste Mato-grossense, Norte Catarinense, Sul Catarinense, Baixadas, Centro Fluminense, Norte Mato-grossense, Metropolitana de Porto Alegre, Metropolitana de São Paulo, Assis, Litoral Sul Paulista, Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro-Sul Paranaense, Nordeste Rio-grandense, Madeira-Guaporé, Norte Fluminense, Noroeste de Minas e Oeste de Minas.

Para ver a lista de cidades afetadas, clique aqui. 

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Bahia é estado com maior número de facções criminosas em atuação, aponta levantamento

Bahia é estado com maior número de facções criminosas em atuação, aponta levantamento
Imagem - Gilberto Gil anuncia novo show da turnê 'Tempo Rei' em Salvador; saiba quando

Gilberto Gil anuncia novo show da turnê 'Tempo Rei' em Salvador; saiba quando

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'
01

Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'

Imagem - Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil
02

Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista
03

Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista

Imagem - Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil
04

Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil