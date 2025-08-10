VEJA RANKING

Cidade mais fria da Bahia registra 12.1ºC

Município está localizado no centro-norte do estado

Esther Morais

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 07:59

A cidade de Umburanas, no centro-norte baiano, foi a mais fria do estado nas últimas 24h. Mais precisamente no povoado de Delfino. Por lá, a temperatura bateu 12.1ºC, conforme registro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em seguida, aparecem Vitória da Conquista, com 12.5ºC, Belmonte e Correntina, ambos com 13.3ºC.

No ranking nacional, quem aparece é General Carneiro (PR), onde os termômetros bateram -1,5ºC. A liderança é seguida por São José dos Ausente (RS), com -0,1ºC, Vacaria (RS), 0,1ºC, e Novo Horizonte (SC), 0.5ºC.

O Inmet emitiu um alerta de declínio de temperatura para 11 estados brasileiros no sábado (9). A previsão é de queda de temperatura entre 3ºc a 5ºC.

Serão afetados municípios no Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso e Rio de Janeiro.