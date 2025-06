CONFUSÃO

Socos e pontapés: briga generalizada assusta pessoas no São João de Serrinha

Caso foi registrado na madrugada de sábado (21)

O fim de festa na madrugada de sábado (21), no São João da cidade de Serrinha, no interior da Bahia, foi marcado por uma briga generalizada. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver ao menos 10 pessoas protagonizando cenas de violência com chutes e pontapés, destruindo inclusive estruturas de ambulantes no local. >