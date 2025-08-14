Acesse sua conta
Médico interrompe entrevista e salva criança engasgada ao vivo na TV

Caso aconteceu no Hospital Regional de Itabaiana

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 21:08

O médico Magno Prado
O médico Magno Prado Crédito: Reprodução/ TV Globo

Um médico que dava entrevista ao vivo para uma TV em Sergipe foi surpreendido com a chegada de uma mulher carregando a filha que havia se engasgado. Ela pediu socorro, e o profissional realizou o procedimento na frente das câmeras. A cena dura poucos segundos.

As imagens que circularam nas redes sociais mostram o profissional do Hospital Regional de Itabaiana falando com o repórter na frente da unidade e, ao fundo, chega a mulher com a criança. O repórter da TV Agreste pergunta se ela está engasgada e, rapidamente, o médico Magno Prado pega a criança no colo e faz as manobras, com sucesso, para desengasgar a menina.

O apresentador do programa acompanhava a conversa e também se emocionou com o registro, parabenizando o médico - que é o mesmo que sofreu agressões recentemente e foi entrevistado no Fantástico do último domingo, da TV Globo, em matéria sobre profissionais de saúde agredidos na rede hospitalar.

Magno relatou à Globo que estava em um atendimento no dia 27 de junho e viu quando uma criança chegou vomitando ao hospital. Ele disse que ela seria a próxima a ser atendida, mas, antes mesmo da conclusão do atendimento em andamento, o pai da criança xingou o médico, alvo também de uma cusparada e de um tapa na cara. A reportagem mostra ainda outros relatos e afirma que, em cinco anos, quase 15 mil médicos no Brasil registraram queixa na polícia sobre algum tipo de violência.

