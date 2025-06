VEJA

ANS aprova reajuste de até 6,06% nos planos de saúde individuais e familiares

Índice é o menor desde 2021 e aumento não vai valer para contratos empresariais e de sindicatos

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) definiu nesta segunda-feira (24) o teto de reajuste dos planos de saúde individuais ou familiares para o período de 1º de maio de 2024 a 30 de abril de 2026. O aumento autorizado será de até 6,06%, aplicado na data de aniversário de cada contrato. Apesar de ainda estar acima da inflação oficial dos últimos 12 meses, de 5,32%, esse é o menor índice desde 2008, quando o reajuste foi de 5,48%, com exceção do ano de 2020, durante a pandemia, quando houve redução nos valores. >

O novo índice impacta diretamente 8,63 milhões de beneficiários, cerca de 16,5% dos usuários de planos de saúde no Brasil. No entanto, ele também funciona como parâmetro para os reajustes dos planos coletivos, que não são regulados pela ANS e representam a maioria dos contratos no país. Esses planos, empresariais ou por adesão, continuam registrando aumentos significativamente maiores. Em 2023, a média de reajuste foi de 13,80%, com relatos de aumentos que ultrapassaram os 40%, de acordo com reportagem de O Globo.>