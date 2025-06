RIO

Ambulante é preso por cobrar R$ 3 mil de turista por caipirinha na praia

Polícia investiga se há outros envolvidos em golpes semelhantes na orla

Um ambulante foi preso em flagrante no último sábado (21) na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, após aplicar um golpe em um turista estrangeiro ao cobrar cerca de R$ 3 mil por uma caipirinha. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito também fingia problemas na máquina de cartão para forçar múltiplas transações com os clientes. >