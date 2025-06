SUSTO

Balão com sete pessoas faz pouso de emergência em mata no Espírito Santo

Falta de vento obrigou aterrissagem em área de difícil acesso

Um balão de turismo com seis passageiros e um piloto precisou fazer um pouso de emergência na manhã deste domingo (22) em uma área de mata fechada no município de Pancas, no Espírito Santo. Segundo a empresa responsável pelo voo, Voe Pancas, a aterrissagem foi necessária devido à ausência de vento.>