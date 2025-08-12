VIOLÊNCIA

Sargento da Marinha baleada em ataque de moto perde bebê

Vítima estava grávida de 24 semanas e foi internada em estado grave

Tharsila Prates

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 23:31

A sargento da Marinha Juliana da Silva Oliveira Pessoas, de 37 anos Crédito: Reprodução

A sargento da Marinha Juliana da Silva Oliveira Pessoas, 37 anos, baleada no último domingo (10), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, perdeu a criança que estava esperando. A morte do bebê na 24ª semana de gestação foi divulgada nesta terça-feira (12).

Juliana está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, desde que foi ferida. O tiro se fragmentou em cinco partes no corpo e atingiu a artéria femoral, além da virilha. As informações são do jornal Extra.

A vítima participou de uma confraternização do Dia dos Pais, quando deu carona para a mãe e outros parentes. "Ela mora em Jacarepaguá (zona oeste do Rio) e eu moro em São João, mas era caminho. No carro estavam o Leonardo, marido dela, a mãe da Juliana, eu e minha esposa, que é irmã dela", contou Filipe Barros do Nascimento ao Extra.

Ainda segundo ele, uma moto veio na direção do carro, em sentido contrário, quando Filipe e a mulher já tinham descido do veículo. O marido de Juliana percebeu o perigo e arrancou com o carro antes que os criminosos realizassem a abordagem. "Ele passou na frente deles e, nesse momento, um dos bandidos disparou. Conseguimos escapar e os dois criminosos ficaram para trás. Eles atiraram sem anunciar que era assalto. Queriam matar", detalhou Filipe. A dupla fugiu sem levar nada.