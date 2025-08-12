Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-jogador Raí passa por cirurgia e atualiza fãs sobre recuperação

Ao lado das filhas, ele compartilhou uma foto no hospital e recebeu mensagens de apoio de fãs e amigos famosos

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 22:39

Raí atualiza estado de saúde após a cirurgia
Raí atualiza estado de saúde após cirurgia Crédito: Reprodução

O ex-jogador de futebol Raí anunciou nesta terça-feira (12) que foi submetido a uma cirurgia para colocação de prótese no quadril.

Em publicação nas redes sociais, ele tranquilizou os fãs ao afirmar que “ocorreu tudo bem”. “Saindo da cirurgia. Prótese de quadril. Correu tudo bem”, escreveu Raí na legenda da foto tirada no quarto onde se recupera.

Leia matéria completa e repercussão entre os amigos famosos no Portal Metrópoles, parceiro do Correio24horas

Mais recentes

Imagem - Funcionários e ex-funcionários da Caixa são alvos de operação da PF

Funcionários e ex-funcionários da Caixa são alvos de operação da PF
Imagem - Acaba hoje o prazo para Bolsonaro se manifestar antes de julgamento do STF

Acaba hoje o prazo para Bolsonaro se manifestar antes de julgamento do STF
Imagem - Justiça mantém preso empresário suspeito de matar gari após briga de trânsito

Justiça mantém preso empresário suspeito de matar gari após briga de trânsito

MAIS LIDAS

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - PM e empresária achados mortos em motel estavam dentro de banheira
02

PM e empresária achados mortos em motel estavam dentro de banheira

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso com mais de 300 vagas e salários que chegam a R$ 12 mil
03

Prefeitura na Bahia abre concurso com mais de 300 vagas e salários que chegam a R$ 12 mil

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso com 672 vagas e salários de até R$ 7,5 mil
04

Prefeitura divulga edital de concurso com 672 vagas e salários de até R$ 7,5 mil