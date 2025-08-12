Ex-jogador Raí passa por cirurgia e atualiza fãs sobre recuperação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 22:39
O ex-jogador de futebol Raí anunciou nesta terça-feira (12) que foi submetido a uma cirurgia para colocação de prótese no quadril.
Em publicação nas redes sociais, ele tranquilizou os fãs ao afirmar que “ocorreu tudo bem”. “Saindo da cirurgia. Prótese de quadril. Correu tudo bem”, escreveu Raí na legenda da foto tirada no quarto onde se recupera.
Leia matéria completa e repercussão entre os amigos famosos no Portal Metrópoles, parceiro do Correio24horas