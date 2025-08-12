INTERNADO

Ex-jogador Raí passa por cirurgia e atualiza fãs sobre recuperação

Ao lado das filhas, ele compartilhou uma foto no hospital e recebeu mensagens de apoio de fãs e amigos famosos

Metrópoles

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 22:39

Raí atualiza estado de saúde após cirurgia Crédito: Reprodução

O ex-jogador de futebol Raí anunciou nesta terça-feira (12) que foi submetido a uma cirurgia para colocação de prótese no quadril.

Em publicação nas redes sociais, ele tranquilizou os fãs ao afirmar que “ocorreu tudo bem”. “Saindo da cirurgia. Prótese de quadril. Correu tudo bem”, escreveu Raí na legenda da foto tirada no quarto onde se recupera.