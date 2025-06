NO FIM DE SEMANA

Dose dupla: Jerônimo é vaiado em duas cidades durante festas de São João

Não é a primeira vez que o governador petista é recebido vaias durante festejos juninos

No sábado (21), o petista esteve no Forró da Rua do Areião, em Livramento de Nossa Senhora, próximo à Chapada Diamantina. Ao lado da prefeita Joanina Sampaio (PSB), ele acompanhou o show da Mastruz com Leite na frente do palco. A banda citou o governo do Estado da Bahia durante os agradecimentos, quando o volume das vaias aumentou. >

Não é a primeira vez que o governador é vaiado durante o São João. No ano passado, ele foi vaiado após interromper o show do cantor Flávio José no São João de Amargosa, no Recôncavo baiano. O gestor estadual, o prefeito do município, Júlio Pinheiro (PT), e o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, acompanhavam a apresentação do sanfoneiro do palco. Após Flávio José fazer uma breve saudação aos políticos, o público vaiou Jerônimo, que ainda fez corações e acenou para os foliões.>