'SANTO MILLENNIAL'

Relíquia de 'padroeiro da internet' vai estar disponível para visitação em Salvador; saiba onde

Beato Carlo Acutis vai ser canonizado pelo Papa Leão 14 no domingo (7), no Vaticano

Monique Lobo

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:00

Carlo Acutis Crédito: Divulgação

Uma relíquia do beato Carlo Acutis, conhecido como o "padroeiro da internet" estará disponível para visitação em Salvador, no próximo sábado (6). No dia seguinte, no domingo (7), o jovem será canonizado pelo Papa Leão 14, no Vaticano.

A relíquia de 1º grau, que é um fragmento de osso do jovem, vai ficar no Santuário Nossa Senhora de Fátima, localizado no Colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia.

A chegada do fragmento sagrado vai intergrar uma programação em homenagem ao futuro santo. O Tríduo de Celebrações começa na quinta-feira (4) e segue até o sábado, sempre às 18h. Já no domingo, haverá a Missa Especial da Canonização, às 18h. A visitação da relíquia vai ser aberta a partir de 14h30 e seguirá até o final da missa do tríduo.

"Estamos disponibilizando essa relíquia para a veneração e a oração dos jovens aqui do Colégio Vieira e das pessoas que possam visitar o Santuário Nossa Senhora de Fátima. Tudo isso faz parte da nossa caminhada sinodal, em uma igreja que quer caminhar com os jovens, com esse primeiro 'santo millennial', sob a ação do Espírito Santo", disse o padre italiano Marco Paglicci, da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Massaranduba, que cedeu o fragmento para o santuário do colégio.

Ex-aluno

Carlo Acutis foi aluno do Instituto Leone XIII, uma escola jesuíta em Milão que pertence à rede educacional da Companhia de Jesus, da qual também faz parte o Colégio Vieira.

Ele nasceu em 3 maio de 1991, no Reino Unido. Meses depois do nascimento, se mudou para a Itália com os pais. Quando era estudante, ficou conhecido por documentar milagres eucarísticos e as aparições marianas aprovadas ao redor do mundo e catalogá-los em um site que ele mesmo criou. Daí surgiu a fama de “padroeiro da Internet”. Ele morreu com apenas 15 anos, em 12 de outubro de 2006, vítima de leucemia.

Sua canonização foi autorizada em julho de 2024, pelo então Papa Francisco. O processo foi autorizado após dois milagres atribuídos ao jovem serem reconhecidos pelo pontífice. O primeiro foi o de um menino campo-grandense, reconhecido em 2020. O segundo milagre foi a uma jovem da Costa Rica, em 2024. A cerimônia será a primeira de canonização do papado de Leão XIV.

Confira a programação de celebração em Salvador:

De quarta (4) a sábado (6) – Tríduo de Celebrações, 18h

Sábado (6) – Exposição da Relíquia de 1º Grau (a partir de 14h30 até o final da missa do tríduo)