RELÍQUIA EM SALVADOR

Papa confirma canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo influencer

Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Massaranduba, guarda relíquia do corpo do beato

Publicado em 2 de julho de 2024

A foto de Carlo Acutis está sendo exibida na Igreja de São Pedro Crédito: Marina Silva/CORREIO

O papa Francisco aprovou nesta segunda-feira (1º) a canonização do beato Carlo Acutis, o primeiro santo influencer da Igreja Católica. O inglês morreu de leucemia aos 15 anos em 2006, em Monza, na Itália.

Acutis deve ser proclamado santo apenas no ano que vem quando será comemorado o Jubileu da Esperança.

Filho de pais italianos, Carlo nasceu em Londres (Inglaterra) em 3 de maio de 1991. Ainda quando criança, mudou-se com sua família para Milão.

Com 15 anos, nos meses anteriores a sua morte (12 de outubro de 2006, de leucemia), Carlo usou suas habilidades digitais autodidatas para criar um site que arquivava milagres e ficou conhecido como 'Influencer de Deus'.

O trabalho com o site lhe rendeu fama mundial e pessoas de todo o mundo passaram a pedir sua intercessão. Sua família, na Itália, passou a receber diversos relatos de milagres atribuídos a ele, incluindo curas de infertilidade e câncer.

Um desses relatos veio do Brasil e é o primeiro milagre do jovem italiano reconhecido pela Igreja Católica. Em 2010, uma criança foi curada ao tocar em uma roupa usada por Carlo.

O segundo milagre de Carlo envolveu a recuperação de uma estudante universitária da Costa Rica que sofreu grave traumatismo craniano após cair de bicicleta em Florença (Itália).

Relíquia em Salvador

A Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, localizada no bairro de Massaranduba, em Salvador, guarda uma relíquia do corpo do beato Carlo Acutis, canonizado pela Igreja Católica após ter o seu segundo milagre reconhecido pelo Papa Francisco no último dia 23 de maio.

Relíquia é um fragmento do corpo de um santo, geralmente dos ossos. Segundo a Arquidiocese, a prática de guardar uma parte do corpo de um santo em relicários é comum no catolicismo. Um pedacinho da costela de Santa Dulce dos Pobres, por exemplo, foi oferecido em um relicário acompanhado de uma pedra ametista em formato de coração ao Papa Francisco na canonização do Anjo Bom da Bahia. O material está guardado na Capela das Relíquias, no Vaticano.

De acordo com o padre italiano Marco Paglicci, pároco da igreja, a relíquia, no caso de Carlo, foi um presente do seu reitor de seminário, o bispo Dom Stefano Manetti, durante uma visita à Arquidiocese de Florença, na Itália, em junho de 2022.

“Ele fez essa doação e disse que reconhecia como um dom de caridade, uma dádiva e um sinal de amizade para os jovens, e a relíquia foi acolhida com grande alegria. Eu trouxe para o Brasil, nós fizemos um tríduo em agosto para acolher o presente e, no ano seguinte, tivemos um dia em que destacamos a presença da relíquia”, relata.