Casal sobrevive a avalanche no Ushuaia após ser encontrado por acaso: 'Milagre'

Sem equipamento adequado, turistas ficaram presos por uma hora sob a neve

Um casal foi salvo de forma quase inacreditável neste domingo (29) após ser soterrado por uma avalanche durante uma trilha em Laguna Turquesa, na Argentina, na região do Ushuaia, na Terra do Fogo. O homem, de 50 anos, e a mulher, de 45, ficaram presos sob a neve por aproximadamente uma hora antes de serem resgatados por praticantes de snowboard que passavam pela região.>

O episódio foi descrito como “milagroso” por quem participou do resgate, e um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que os dois são retirados da neve. Ambos estavam conscientes, com sinais de hipotermia, mas sem ferimentos graves.>

A situação só não terminou em tragédia porque alguns snowboarders, em um pico próximo, perceberam um leve movimento no solo e, ao se aproximarem, notaram uma luva emergindo da neve. Rapidamente acionaram os protocolos de emergência e iniciaram os trabalhos de resgate enquanto as equipes especializadas se dirigiam ao local.>

Após o resgate bem-sucedido, autoridades locais voltaram a alertar sobre a importância de realizar trilhas e atividades nas montanhas com preparação adequada. O uso de roupas térmicas, dispositivos de geolocalização e o registro prévio do trajeto são medidas básicas para reduzir riscos.>

O episódio reacende a lembrança de outros casos trágicos envolvendo avalanches na região da Patagônia Argentina. Em setembro de 2023, uma avalanche no Cerro López, em Bariloche, matou um turista irlandês, feriu um argentino e deixou outro desaparecido. Os três estavam esquiando no momento do acidente.>

Casos mais antigos também marcam a história da região. Em 2010, no Cerro Cocinero, uma avalanche atingiu um refúgio no Parque Nacional Los Alerces durante a noite, soterrando três pessoas. Os corpos só foram localizados mais de um mês depois. No Cerro Catedral, em 2009, um guia de alta montanha foi arrastado por uma avalanche até o fundo de um vale. E, em 2008, no Cerro López, um grupo de esquiadores foi surpreendido por uma avalanche durante uma descida, mas todos sobreviveram.>