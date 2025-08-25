PARIS

Suspeito de ser serial killer homofóbico é preso após quatro corpos aparecerem no Rio Sena

Tunisiano é investigado como responsável por assassinatos com possível motivação de ódio

Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 10:11

Rio Sena Crédito: Shutterstock

Um caso chocante de violência com possíveis motivações homofóbicas vem sendo investigado na França, após a descoberta de quatro corpos boiando no rio Sena, no dia 13 de agosto, na periferia de Paris. Os cadáveres eram de homens e foram encontrados em um mesmo trecho do rio, próximo ao aeroporto de Orly. A polícia acredita estar diante do maior caso recente de um assassino em série no país.

O principal suspeito é um jovem tunisiano chamado Monji, de 24 anos, segundo a polícia. Ele havia sido detido uma semana antes da descoberta dos corpos, durante uma operação contra a imigração clandestina em Choisy-le-Roi, local que fica nas proximidades da cena dos crimes.

Durante a prisão, os agentes apreenderam celulares, cartões de crédito e documentos, que, mais tarde, se confirmaram como pertencentes às vítimas. Ainda assim, o homem nega envolvimento e não reconhece a identidade atribuída pela polícia. Segundo ele, seu nome verdadeiro seria Ahmed Ben Ali, e seria de origem argelina.

As investigações revelaram que o suspeito vivia em situação irregular na França há oito meses e estava instalado em um "squat", uma ocupação improvisada próxima ao local onde os corpos foram lançados ao rio. Duas das vítimas também moravam na ocupação. As outras duas não tinham vínculo direto com o local, mas, segundo pessoas ouvidas pela polícia, seriam homossexuais.

A polícia trabalha com a hipótese de que o agressor usava a margem do rio Sena, conhecida por ser ponto de encontros sexuais, para atrair os homens e cometer os crimes. Um segundo suspeito chegou a ser preso, mas foi liberado posteriormente.

Apesar de os quatro corpos terem sido encontrados no mesmo dia, após um passageiro de trem avistar um cadáver boiando e alertar as autoridades, as autópsias indicam que os homicídios aconteceram em momentos diferentes. O primeiro teria ocorrido há mais de um mês, segundo os laudos.

Três das vítimas tinham entre 21 e 26 anos e eram originárias do Norte da África. O quarto corpo era de um francês de 48 anos, supostamente o último a ser morto. O exame legista apontou estrangulamento como causa da morte. Vestígios do DNA da vítima foram identificados em uma mancha de sangue na calça do suspeito.

Assassino em série

Na avaliação da polícia, os indícios apontam para um padrão de crime em série com possível motivação homofóbica. O caso gerou forte repercussão na França, onde assassinatos em série são raros. Por definição legal, um serial killer é alguém que comete três ou mais homicídios.