Companhia aérea exigirá que passageiros 'plus size' comprem dois assentos em voos

Medida passa a valer a partir de 27 de janeiro

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 18:42

Companhia aérea exigirá que passageiros 'plus size' comprem dois assentos em voos Crédito: (Imagem: wichayada suwanachun | Shutterstock)

A companhia aérea Southwest Airlines causou polêmica ao anunciar uma nova medida que será implementada em seus voos a partir de janeiro de 2026. Trata-se de uma obrigatoriedade para "pessoas que não cabem em um único assento". De acordo com a mudança estipulada pela empresa, este público será obrigado a comprar um assento adicional no voo. O incentivo para que clientes "plus size" comprassem uma poltrona extra já era realizado pela companhia.

No entanto, os passageiros podiam solicitar reembolso da passagem extra quando a viagem era encerrada. Agora, para conseguir o estorno do valor, as regras serão mais rígidas. Isso porque a Southwest mudou as condições. Em um comunicado divulgado à imprensa, a companhia aérea define os três requisitos para que o ressarcimento do assento extra seja feito.

O primeiro deles é que o(s) voo(s) deve(m) partir com pelo menos um assento vago (ou com passageiros viajando com passes disponíveis); ambos os assentos devem ser adquiridos na mesma classe de tarifa (ou seja, Choice, Choice Preferred, Choice Extra ou Basic) e a solicitação de reembolso deve ser feita dentro de 90 dias da data da viagem, segundo informa a empresa em nota ao USA Today.

A nova política valerá a partir de 27 de janeiro. Passageiros que não cabem em um único assento reclamaram da medida, principalmente pelos gastos que terão caso voem com a companhia depois da implementação da medida. "Parece um acréscimo furtivo a uma política que já existe há mais de 20 anos sem grande impacto nos resultados financeiros. Só espero que os consumidores estejam cientes dessa mudança e me pergunto se pessoas plus size deixarão de voar com eles por não saberem se o voo está esgotado ou não", disse Jeff Jenkins, fundador da Chubby Diaries , ao USA Today.