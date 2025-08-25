Acesse sua conta
Expedição revela criaturas inusitadas nas profundezas do Atlântico

Estrela-do-mar “bunduda” roubou a cena

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 13:01

Durante o mergulho, foram registradas mais de 50 espécies, entre elas lulas luminosas, lagostas cor-de-rosa, ouriços, pepinos-do-mar, esponjas carnívoras, raias coloridas, caracóis e corais até então desconhecidos. Pelo menos 40 das espécies filmadas são inéditas para a ciência.

Mas foi a estrela-do-mar do gênero Hippasteria que despertou mais curiosidade. A imagem do animal, encontrada em uma superfície vertical, deu a ilusão de possuir “nádegas”, algo inexistente na anatomia desses equinodermos. “Pode ser que a estrela observada esteja um pouco gordinha por causa da alimentação ou pela presença de gametas. Mas isso não sabemos, seria necessário analisá-la de perto”, explicou a bióloga Pamela Rivadeneira, da Universidade de Buenos Aires, em entrevista ao site Infobae. Ela acrescenta que o aspecto incomum pode ter sido causado pela gravidade, já que a posição da estrela no fundo do mar poderia ter feito seu disco central “pendurar”.

Mesmo com o tom bem-humorado das redes sociais, o projeto tem objetivo sério: compreender e preservar a vida marinha profunda da região. Um pesquisador da equipe afirmou que caracterizar estes habitats é essencial "para valorizar e proteger a biodiversidade marinha" do país.

Pela primeira vez, uma expedição científica argentina foi transmitida ao vivo no YouTube e na Twitch, permitindo que qualquer pessoa acompanhasse em tempo real as descobertas do fundo do mar. As transmissões seguem disponíveis no canal oficial do Schmidt Ocean Institute no YouTube.

 O trabalho realizado no cânion do Mar del Plata integra uma série de estudos sobre a fauna marinha profunda na costa argentina, que já catalogaram mais de 100 espécies de estrelas-do-mar entre o Rio da Prata e o Banco Namuncurá.

