PEÇA

Bando de Teatro Olodum comemora 35 anos com a volta de Erê nesta sexta-feira (5)

Espetáculo ficará em cartaz até 28 de setembro, no Teatro Gregório de Mattos

Tharsila Prates

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 19:42

Espetáculo Erê, do Bando de Teatro Olodum Crédito: Divulgação/ Maise Xavier

O Bando de Teatro Olodum comemora 35 anos de história com a volta aos palcos do espetáculo Erê, em cartaz a partir desta sexta-feira (5), no Teatro Gregório de Mattos, até o dia 28 de setembro, com sessões às sextas e sábados, às 19h, e domingos, às 18h.

Com concepção de Lázaro Ramos, direção de Zebrinha (José Carlos Arandiba) e Cássia Valle, dramaturgia de Daniel Arcades e direção musical de Jarbas Bittencourt, Erê é um manifesto contra a violência do racismo e pelas vidas negras interrompidas.

Inspirado na peça ‘Erê pra toda a vida/Xirê’, criada pelo Bando de Teatro Olodum para o Festival Carlton Dance, em 1996, e apresentada no Rio de Janeiro, São Paulo e Londres, o espetáculo estreou em Salvador em 2015, nas comemorações pelos 25 anos do Bando. Agora, Erê ganha uma releitura que resgata e reinventa a obra para o contexto atual, ainda marcado por chacinas e assassinatos cotidianos de pessoas negras.

A montagem homenageia a trajetória do grupo e insere três novos talentos negros de Salvador, selecionados por meio de audição, que atuarão junto ao elenco completo do Bando, incluindo a atriz Valdinéia Soriano, que interpretou a Neuza, da novela Volta por Cima, e Dona Manuela, de No Rancho Fundo, ambas da Globo.

Cena do espetáculo Erê Crédito: Divulgação/ Maise Xavier

“O Bando inteiro em cena. 35 anos de histórias, afetos e lutas pulsando no mesmo compasso. Do Erê que nasceu na música, passou pela poesia cênica, ao que agora floresce no encontro de gerações”, define Cássia Valle, escritora, diretora e atriz, que integra o grupo há mais de três décadas.

“Veteranos e novos integrantes, todos juntos como uma biblioteca viva, guardando memórias e inventando futuros. Um corpo coletivo amadurecido, mais denso e mais belo, que encara um tema urgente: a morte dos jovens corpos pretos. Este Erê é festa e ferida, canto e denúncia, celebração e resistência. É o Bando inteiro dizendo: a vida preta é sagrada”, ressalta a diretora.

O Projeto Erê – Bando 35 anos é patrocinado pela Wilson Sons, via Programa de Isenção Fiscal Viva Cultura, da Prefeitura de Salvador, Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Serviço:

Espetáculo Erê – Bando de Teatro Olodum

Quando: 5 a 28 de setembro | Sextas e sábados, às 19h; domingos, às 18h

Onde: Teatro Gregório de Mattos (Praça Castro Alves, Centro – Salvador)