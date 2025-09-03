CRIME HEDIONDO

Agricultor condenado por estuprar a enteada é preso em Casa Nova

Prisão definitiva ocorre três anos após o crime

Larissa Almeida

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 19:49

Delegacia Territorial de Casa Nova Crédito: Maus Dias/GOVBA

Um agricultor de 34 anos, que era acusado de abusar sexualmente da enteada, foi condenado e preso em definitivo nesta terça-feira (3) por estupro de vulnerável. A prisão ocorreu Barra dos Barnabés, região do Poço da Pedra, na zona rural de Casa Nova.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o crime foi descoberto em 2022, quando o agricultor era investigado por violência doméstica. Durante as buscas e interrogatórios, a unidade recebeu a denúncia de que a vítima, na época com 13 anos, era abusada sexualmente pelo homem, que era seu padrasto.

Ele chegou a ser preso, mas, por determinação judicial, cumpriu o processo em liberdade, até que o julgamento foi finalizado e a Justiça decretou a condenação e a pena de reclusão. A ordem judicial foi cumprida pela Delegacia Territorial (DT) de Casa Nova nesta terça.

Após ter passado por exame de corpo de delito, o homem permanece custodiado e será transferido para o Conjunto Penal de Juazeiro, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.