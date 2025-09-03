Homem investigado por crimes sexuais contra crianças e adolescentes é preso em Cachoeira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 19:27
Um homem investigado por crimes sexuais contra crianças e adolescentes foi preso em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, nesta terça-feira (3). A prisão ocorreu durante a Operação Brilho do Amanhã, que busca intensificar o combate ao abuso sexual infantil, tanto no ambiente físico quanto no digital.
Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início com a apreensão de provas que indicaram a produção, armazenamento e difusão de material de pornografia infantojuvenil. Desde segunda-feira (1º), equipes estavam buscando o suspeito nas cidades de São Félix e Muritiba.
A procura foi encerrada nesta terça, quando um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Delegacia Territorial de Cachoeira na residência do suspeito, que vive no município. Ele foi preso preventivamente.
Durante o cumprimento da ordem judicial, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e mídias, que foram encaminhadas à perícia técnica para análise dos conteúdos.
A ação contou com o apoio das equipes do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), e do Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (Nercca).