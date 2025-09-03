RECÔNCAVO BAIANO

Homem investigado por crimes sexuais contra crianças e adolescentes é preso em Cachoeira

Prisão ocorreu durante a Operação Brilho do Amanhã

Larissa Almeida

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 19:27

Delegacia de Cachoeira Crédito: Reprodução/Divulgação

Um homem investigado por crimes sexuais contra crianças e adolescentes foi preso em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, nesta terça-feira (3). A prisão ocorreu durante a Operação Brilho do Amanhã, que busca intensificar o combate ao abuso sexual infantil, tanto no ambiente físico quanto no digital.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início com a apreensão de provas que indicaram a produção, armazenamento e difusão de material de pornografia infantojuvenil. Desde segunda-feira (1º), equipes estavam buscando o suspeito nas cidades de São Félix e Muritiba.

A procura foi encerrada nesta terça, quando um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Delegacia Territorial de Cachoeira na residência do suspeito, que vive no município. Ele foi preso preventivamente.

Durante o cumprimento da ordem judicial, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e mídias, que foram encaminhadas à perícia técnica para análise dos conteúdos.