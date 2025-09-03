Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem investigado por crimes sexuais contra crianças e adolescentes é preso em Cachoeira

Prisão ocorreu durante a Operação Brilho do Amanhã

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 19:27

Delegacia de Cachoeira Crédito: Reprodução/Divulgação

Um homem investigado por crimes sexuais contra crianças e adolescentes foi preso em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, nesta terça-feira (3). A prisão ocorreu durante a Operação Brilho do Amanhã, que busca intensificar o combate ao abuso sexual infantil, tanto no ambiente físico quanto no digital.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início com a apreensão de provas que indicaram a produção, armazenamento e difusão de material de pornografia infantojuvenil. Desde segunda-feira (1º), equipes estavam buscando o suspeito nas cidades de São Félix e Muritiba.

A procura foi encerrada nesta terça, quando um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Delegacia Territorial de Cachoeira na residência do suspeito, que vive no município. Ele foi preso preventivamente.

Durante o cumprimento da ordem judicial, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e mídias, que foram encaminhadas à perícia técnica para análise dos conteúdos.

A ação contou com o apoio das equipes do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), e do Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (Nercca).

Mais recentes

Imagem - Agricultor condenado por estuprar a enteada é preso em Casa Nova

Agricultor condenado por estuprar a enteada é preso em Casa Nova
Imagem - Bando de Teatro Olodum comemora 35 anos com a volta de Erê nesta sexta-feira (5)

Bando de Teatro Olodum comemora 35 anos com a volta de Erê nesta sexta-feira (5)
Imagem - Salvador sedia encontro nacional sobre ressonância magnética e debate avanços na saúde

Salvador sedia encontro nacional sobre ressonância magnética e debate avanços na saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua