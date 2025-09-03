Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais do que um simples ingrediente: 5 benefícios da mandioca para a saúde

Confira propriedades energéticas, antioxidantes e efeitos positivos na microbiota e na imunidade

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 16:00

A mandioca é fonte de nutrientes importantes para a saúde (Imagem: gcafotografia | Shutterstock)
A mandioca é fonte de nutrientes importantes para a saúde Crédito: Imagem: gcafotografia | Shutterstock

Muito mais do que um simples ingrediente, a mandioca — também chamada deaipimem algumas regiões e demacaxeiraem outras — é parte fundamental da cultura alimentar brasileira e aparece em mesas de norte a sul do país. Presente notacacá amazônico, noescondidinho nordestino, nafarofaque acompanha o churrasco, na vaca atolada e até nobolo, esse tubérculo se destaca pela versatilidade e pelo sabor.

Inclusive, esse alimento vai além do papel de acompanhar pratos típicos e pode surpreender pelo que oferece ao organismo. A seguir, confira 5 benefícios da mandioca para a saúde!

Receitas leves e facéis para o almoço

Receitas para almoço por Reprodução | Freepik
Receitas para almoço por Reprodução | Freepik
Receitas para almoço por Reprodução | Freepik
Receitas para almoço por Reprodução | Freepik
Receitas para almoço por Reprodução | Freepik
Receitas para almoço por Reprodução | Freepik
Receitas para almoço por Reprodução | Freepik
Receitas para almoço por Reprodução | Freepik
Receitas para almoço por Reprodução | Freepik
Receitas para almoço por Reprodução | Freepik
1 de 10
Receitas para almoço por Reprodução | Freepik

1. Benéfica para a saúde cardiovascular

A mandioca é rica em potássio, um mineral fundamental para o equilíbrio da pressão arterial. Esse nutriente atua reduzindo os efeitos do sódio no organismo, ajudando a evitar a hipertensão. Além disso, a presença de fibras auxilia na diminuição dos níveis de colesterol ruim (LDL), favorecendo a circulação sanguínea e reduzindo o risco de doenças cardíacas . Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), cerca de 40% dos adultos no Brasil têm um diagnóstico de colesterol alto, que aumenta o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC). 

Leia mais

Imagem - Saiba quando e como será a estreia de William Bonner no Globo Repórter

Saiba quando e como será a estreia de William Bonner no Globo Repórter

Imagem - Virginia Fonseca e Vini Jr. surgem em iate no litoral da Espanha

Virginia Fonseca e Vini Jr. surgem em iate no litoral da Espanha

Imagem - Rafael Ilha é processado por filho de Gugu e faz ameaças: 'Vou jogar a m*rda no ventilador'

Rafael Ilha é processado por filho de Gugu e faz ameaças: 'Vou jogar a m*rda no ventilador'

2. Melhora a microbiota intestinal em pessoas com doença celíaca

O estudo “Cassava (Manihot esculenta) Brazilian cultivars have different chemical compositions, present prebiotic potential, and beneficial effects on the colonic microbiota of celiac individuals” , publicado em Food Research International , avaliou o efeito da mandioca na saúde intestinal de pessoas com doença celíaca .

Os resultados mostraram que a mandioca aumentou a presença de bactérias benéficas, como Bifidobacteriaceae e Lactobacillaceae , ao mesmo tempo em que reduziu grupos prejudiciais, como Lachnospirales e Bacteroidales . De forma simples, isso significa que a mandioca ajudou a fortalecer as “boas bactérias” do intestino e reduzir as “ruins”, promovendo equilíbrio intestinal em pessoas com doença celíaca.

A mandioca é fonte de nutrientes que favorecem a saúde dos ossos (Imagem: Alf Ribeiro | Shutterstock)
A mandioca é fonte de nutrientes que favorecem a saúde dos ossos Crédito: Imagem: Alf Ribeiro | Shutterstock

LEIA TAMBÉM

Aprenda: 5 penteados práticos e estilosos para treinar

5 dicas para renovar os ambientes sem grandes reformas

Aprenda 5 receitas práticas e saudáveis com legumes para o almoço

3. Auxilia na saúde óssea

A mandioca contém minerais importantes, como cálcio, fósforo e magnésio, que participam diretamente da formação e manutenção da estrutura dos ossos. O cálcio fortalece a densidade óssea, o fósforo contribui para a mineralização adequada e o magnésio ajuda na absorção e fixação desses nutrientes. Essa combinação favorece a prevenção de problemas como osteopenia e osteoporose, além de manter ossos e dentes mais resistentes.

Isso é importante principalmente porque, segundoo Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

4. Fornece energia de longa duração

Com cerca de125 calorias a cada 100 gramas cozidas, a mandioca é um alimento altamente energético, ideal para quem precisa de disposição extra durante treinos e atividades de alta intensidade. Esse valor se deve principalmente ao seualto teor de carboidratos , aproximadamente30 g na mesma porção, que são absorvidos de forma gradual pelo organismo, fornecendo energia de longa duração.

Além disso, a mandioca contémfibras, potássio e magnésio, nutrientes que contribuem para o equilíbrio muscular e ajudam na reposição de eletrólitos perdidos pelo suor. Por essa combinação, o tubérculo pode ser uma alternativa natural ao arroz, ao pão ou à batata, tornando-se interessante tanto nopré-treino(como fonte de energia) quanto nopós-treino(para auxiliar na recuperação do glicogênio muscular).

5. Reforça a imunidade com vitamina C

De acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), a mandioca cozida apresenta11 mg de vitamina C por 100 g, o que corresponde a cerca de 15% das necessidades diárias de um adulto. Esse nutriente, por sua vez, auxilia naproteção imunológica, na síntese de colágeno e na ação antioxidante, contribuindo para a saúde.

Mais recentes

Imagem - BMW bate em caminhão em avenida da orla da Boca do Rio

BMW bate em caminhão em avenida da orla da Boca do Rio
Imagem - Relíquia de 'padroeiro da internet' vai estar disponível para visitação em Salvador; saiba onde

Relíquia de 'padroeiro da internet' vai estar disponível para visitação em Salvador; saiba onde
Imagem - Confira como a hidratação é fundamental no processo de emagrecimento

Confira como a hidratação é fundamental no processo de emagrecimento

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua