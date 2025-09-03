Acesse sua conta
Aprenda: 5 penteados práticos e estilosos para treinar

Confira looks que garantem conforto durante os exercícios sem prejudicar a saúde dos cabelos

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 14:25

Penteados para treinar mantêm os cabelos saudáveis e oferece mais estilo ao look (Imagem: AYO Production | Shutterstock)
Penteados para treinar mantêm os cabelos saudáveis e oferece mais estilo ao look Crédito: Imagem: AYO Production | Shutterstock

A academia deixou de ser apenas um espaço para se exercitar e se tornou, para muitos, um verdadeiro ponto de encontro e estilo de vida. Entre equipamentos e séries de exercícios, o cuidado com a aparência, incluindo a escolha de roupas e penteados, ganha cada vez mais destaque, refletindo a personalidade e o estilo de quem pratica atividades físicas.

A boa notícia é que é possível aliar treino e beleza. A hairstylist e Keune Talent Elis Santos reuniu penteados práticos e estilosos que mantêm os cabelos protegidos durante os exercícios “Quando os fios ficam úmidos durante a atividade física, eles ficam mais frágeis, com frizz e propensos à quebra. Por isso, prender o cabelo ajuda a reduzir estes danos enquanto você se movimenta”, explica a cabeleireira.

1. Sleek Bun

O penteado sleek bun funciona para cabelos de qualquer curvatura e é perfeito para os treinos (Imagem: Wayhome Studio | Shutterstock)
O penteado sleek bun funciona para cabelos de qualquer curvatura e é perfeito para os treinos Crédito: Imagem: Wayhome Studio | Shutterstock

Acredite: o Sleek Bun vai das festas à academia! Esse penteado democrático e queridinho funciona para cabelos de qualquer curvatura e é perfeito para os treinos, pois mantém os fios bem presos e controlados. Para criar o estilo, é importante desembaraçar bem os fios, evitando nós e quebras. Eles podem ser puxados totalmente para trás ou divididos ao meio.

Depois de prender e formar o coque, finalize com um acabamento polido usando pomada, gel, spray fixador ou até óleo capilar — que, além de criar o efeito “wet hair” , também ajuda a nutrir e proteger os fios. “Hoje, os finalizadores vão muito além do styling : muitas fórmulas também tratam os fios, oferecendo acabamento impecável aliado a cuidado e saúde capilar. Por isso, indico sempre opções com ativos de tratamento, como Óleo de Coco, Pantenol (pró-vitamina B5) e Glicerina. Esses ingredientes ajudam a fortalecer e aumentar a elasticidade, prevenir o ressecamento, nutrir, definir e controlar a rigidez dos fios”, orienta a hairstylist Elis Santos.

2. Rabo de cavalo

O penteado rabo de cavalo é ideal para quem prefere o cabelo um pouco mais solto (Imagem: Branislav Nenin | Shutterstock)
O penteado rabo de cavalo é ideal para quem prefere o cabelo um pouco mais solto Crédito: Imagem: Branislav Nenin | Shutterstock

Quem prefere o cabelo um pouco mais solto pode apostar no rabo de cavalo e, se quiser um toque moderno, optar pelo acabamento “sleek”. Elis Santos reforça que, no dia a dia, o ideal é não tracionar os fios excessivamente.

“Para um acabamento polido e alinhado, use um pente fino ou uma escova de cerdas macias, evitando puxar excessivamente o cabelo. Também recomendo o uso de scrunchies , que prendem os fios com delicadeza. Já quem prefere um visual mais despojado pode apostar no efeito messy hair , sem a necessidade de deixar o acabamento totalmente alinhado”, explica a profissional.

3. Trança bolha

A trança bolha é perfeita para quem gosta de inovar na academia (Imagem: bodnar.photo | Shutterstock)
A trança bolha é perfeita para quem gosta de inovar na academia Crédito: Imagem: bodnar.photo | Shutterstock

Esse penteado é ideal para quem gosta de inovar. Além de prática, a trança com bolhas é moderna e divertida. Para criar o estilo, faça um rabo de cavalo na altura desejada, separe pequenas seções do comprimento do cabelo e prenda com elásticos, formando as “bolhas” ao afastar suavemente os fios entre as divisões. A profissional também recomenda usar “sempre elásticos revestidos e apostar em um óleo capilar leve para deixar os fios mais alinhados no penteado. Os óleos formam uma barreira protetora que reduz a perda de água, mantendo a hidratação por mais tempo, algo fundamental para quem tem química no cabelo, por exemplo, visto que eles vão absorver mais o óleo do que um cabelo saudável”.

4. Space Bun com baby hair

O
O Crédito:

Se os coques já são um charme por si só, que tal dar um toque extra adicionando outro coque e modelando os baby hairs ? O space bun é um verdadeiro coringa e está entre os penteados favoritos das cacheadas.

Para começar, divida o cabelo ao meio, criando duas seções iguais. Em seguida, prenda cada uma delas em um rabo de cavalo alto ou médio. Depois, enrole cada um deles, formando os coques, e fixe-os com grampos. Para dar um polimento estiloso, modele as mechas frontais — os chamados baby hairs — com uma escova de dentes limpa ou um pente fino, aplicando uma pequena quantidade de gel leve ou pomada de fixação suave.

5. Coque com trança embutida

O coque com trança embutida é perfeito para atividades físicas ou ocasiões que pedem praticidade (Imagem: lightwavemedia | Shutterstock)
O coque com trança embutida é perfeito para atividades físicas ou ocasiões que pedem praticidade Crédito: Imagem: lightwavemedia | Shutterstock

Esse penteado é ideal para atividades físicas ou ocasiões que exigem praticidade, pois mantém os fios controlados e adiciona um toque sofisticado ao visual. Para fazê-lo, separe a mecha que deseja trançar — na frente ou na lateral da cabeça — e faça a trança embutida.

Com o restante do cabelo, forme um rabo de cavalo usando um elástico revestido de tecido e enrole-o para criar o coque. Depois, integre a trança ao coque e fixe tudo com grampos revestidos, mantendo firmeza sem exagerar na pressão. Para aprimorar, aplique um pouco de spray para fixação, cera ou pomada. 

Cuidados com os fios após o treino

Por fim, Elis Santos reforça que após os treinos é fundamental higienizar os fios, pois permanecer com o cabelo ‘sujo’ de suor pode prejudicar a saúde do couro cabeludo e dos fios. “Quando há transpiração excessiva, cria-se no couro cabeludo um ambiente que contribui para a proliferação de fungos e bactérias. Se não higienizado adequadamente, pode ocorrer sensibilidade, caspa e até queda dos fios. Sempre gosto de reforçar que não existe um cabelo bonito sem um couro cabeludo saudável”, explica. Outra dica da profissional é massagear o couro cabeludo apenas com água antes da aplicação do shampoo, potencializando a limpeza de forma delicada e eficaz. “Além disso, se você pratica atividades ao ar livre, não se esqueça de apostar em produtos com proteção UV também para o cabelo, pois vão prevenir os malefícios causados pela exposição solar”, conclui a cabeleireira. 

Por Fernanda Martins

