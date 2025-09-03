Acesse sua conta
3 signos que vão sentir ciúmes em excesso nos próximos dias

Descubra se o seu signo está nesta lista, e como lidar com essa energia

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:14

Signos de ar também podem aguardar surpresas amorosas
Signos de ar também podem aguardar surpresas amorosas Crédito: Reprodução | Freepik

O ciúme faz parte da natureza humana, mas quando passa da conta vira problema - e pode atrapalhar não só relacionamentos amorosos, como também amizades e até a vida profissional. Com as energias astrológicas agitadas nos próximos dias, alguns signos estarão mais vulneráveis e vão precisar segurar a onda para não deixar o ciúme tomar conta. 

Será que o seu está nesta lista? Veja a previsão abaixo, feita por João Bidu.

Touro

Famoso por sua possessividade, Touro tende a ficar mais ciumento nesta fase. O medo de perder alguém querido pode falar mais alto, mas vale lembrar: confiança é o tempero secreto que mantém qualquer relação firme e forte.

Aquário

Apesar da fama de desapegado, Aquário pode se surpreender com crises de ciúmes nesta fase. O motivo? Sentir que não tem espaço dentro da relação. O desafio será equilibrar a vontade de liberdade com o medo de ser deixado de lado. Dica: abrir o jogo é sempre melhor do que se fechar.

Câncer

Sensível e protetor, Câncer pode se apegar demais e sofrer com o medo do abandono. Esse excesso de ciúmes nasce da necessidade de segurança emocional. Trabalhar a autoconfiança e acreditar no parceiro será fundamental para manter as emoções em equilíbrio.

