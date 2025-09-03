Acesse sua conta
Andressa Urach muda de nome, investe no funk e dispara: 'Meu sonho é um Grammy'

Artista vai lançar o EP "Cama Sutra da Ímola" no dia 12 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:55

Andressa Urach
Andressa Urach Crédito: Reprodução/Instagram

Andressa Urach está investindo em uma nova carreira. A artista agora se nomeia MC Ímola e se prepara para lançar o EP de funk "Cama Sutra da Ímola" no dia 12 de setembro. A novidade vem com um sonho: ganhar um Grammy Latino.

"Foi um investimento alto, mas necessário. Quero reconhecimento e espaço na música. Meu sonho é um Grammy Latino e eu acredito que posso chegar lá se continuar trabalhando duro", afirmou, em entrevista à revista Quem. "Quero levar um show cheio de energia e dança pelo Brasil e seria maravilhoso um feat com a Anitta ou com Pabllo Vittar", completou.

Segundo Andressa, a escolha do nome artístico tem relação com a Fórmula 1 e faz referência a seu passado como garota de programa. "Ímola sempre fez parte da minha história. Eu escolhi lá atrás como uma forma de me destacar, era meu nome de guerra, inspirado nas curvas do circuito de Fórmula 1 em Ímola, na Itália. Agora quis trazer de volta, mas de um jeito profissional, focando no funk".

Após trabalhar com o sexo e viver uma fase de celibato ao se tornar cristã, ela diz que atualmente tem uma relação saudável com o prazer. "Não me arrependo [do período de abstinência sexual]. Foi importante para eu me entender, me conhecer melhor e chegar até aqui. Hoje o sexo é algo muito mais leve e saudável para mim. Já vivi extremos, mas agora vejo como uma coisa natural, sem tabu".

O repertório do EP tem "Encima da Pia", parceria com MC Pipokinha, "Passo a Língua", "Aceita", feat com MC PR, e "Puta Tuada". 

"Cada uma tem sua vibe. A Encima da Pia é pura ousadia. Passo a Língua é bem provocativa. Já Aceita tem um peso forte. E Puta Tuada é para dançar muito (...) Quero comunicar liberdade para que as pessoas dancem, se divirtam e sintam prazer sem culpa", afirmou. "Eu me dediquei muito em estúdio, escolhi bons produtores, ensaiei bastante e ouvi conselhos de quem entende. Estou levando isso a sério", garantiu Andressa.

