Xuxa só estrelou filme polêmico por insistência de Pelé, revela livro

Giuliana Mancini
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:18
Os bastidores do polêmico filme "Amor Estranho Amor" (1982) ganharam um novo capítulo após uma revelação no livro "O cinema de Walter Hugo Khouri" (Editora Cosac), de Donny Correia. A obra traz histórias do diretor do longa estrelado por Xuxa no início dos anos 1980. Segundo o autor, a apresentadora só esteve no elenco por insistência de Pelé.
Em "Amor Estranho Amor", a eterna Rainha dos Baixinhos, que tinha 17 anos, interpreta a jovem prostituta Tamara que tenta seduzir, seminua, um menino de 12 anos (de pijama), vivido pelo ator Marcelo Ribeiro. O garoto é filho de Anna, uma das prostitutas mais experientes do estabelecimento, interpretada por Vera Fischer.
A apresentadora na época namorava o jogador Pelé e, segundo o livro de Donny Correia, foi o Rei do Futebol quem insistiu para que ela participasse do longa. O jogador era um grande amigo de Walter Hugo Khouri.
Protagonizado por Tarcísio Meira e Vera Fischer, o filme levou mais de 1 milhão de pessoas ao cinema em 1982, mas saiu de circulação em 1992, quando Xuxa conseguiu na Justiça o embargo do lançamento em VHS e, em seguida, negociou seus direitos em cinema. Em 2018, o acordo foi extinto por iniciativa da Xuxa Produções.
No fim de 2020, a apresentadora mudou de vez a atitude e incentivou que as pessoas assistam à obra. "Quem não viu o filme, por favor, veja", recomendou, em entrevista ao Fantástico.
"Porque esse filme fala de uma coisa muito atual, que é a exploração infantil, isso é a realidade de muita gente. Então, antes de as pessoas me criticarem, as pessoas deveriam saber que isso existe, diariamente, nesse país e no mundo todo, mas, principalmente, nesse país. Muitos meninos e meninas são vendidas, vendidos e vendidas para políticos, para pessoas que dizem que têm poder, então, isso é muito importante as pessoas falaram, sim, desse filme", completou, à época.