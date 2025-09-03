CINEMA

Xuxa só estrelou filme polêmico por insistência de Pelé, revela livro

Atriz viveu uma jovem prostituta em 'Amor Estranho Amor'

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:18

Xuxa com Pelé e com Marcelo Ribeiro no filme 'Amor Estranho Amor' Crédito: Reprodução

Os bastidores do polêmico filme "Amor Estranho Amor" (1982) ganharam um novo capítulo após uma revelação no livro "O cinema de Walter Hugo Khouri" (Editora Cosac), de Donny Correia. A obra traz histórias do diretor do longa estrelado por Xuxa no início dos anos 1980. Segundo o autor, a apresentadora só esteve no elenco por insistência de Pelé.

Em "Amor Estranho Amor", a eterna Rainha dos Baixinhos, que tinha 17 anos, interpreta a jovem prostituta Tamara que tenta seduzir, seminua, um menino de 12 anos (de pijama), vivido pelo ator Marcelo Ribeiro. O garoto é filho de Anna, uma das prostitutas mais experientes do estabelecimento, interpretada por Vera Fischer.

Xuxa em 'Amor Estanho Amor' 1 de 7

A apresentadora na época namorava o jogador Pelé e, segundo o livro de Donny Correia, foi o Rei do Futebol quem insistiu para que ela participasse do longa. O jogador era um grande amigo de Walter Hugo Khouri.

Protagonizado por Tarcísio Meira e Vera Fischer, o filme levou mais de 1 milhão de pessoas ao cinema em 1982, mas saiu de circulação em 1992, quando Xuxa conseguiu na Justiça o embargo do lançamento em VHS e, em seguida, negociou seus direitos em cinema. Em 2018, o acordo foi extinto por iniciativa da Xuxa Produções.

Xuxa e Junno Andrade 1 de 5

No fim de 2020, a apresentadora mudou de vez a atitude e incentivou que as pessoas assistam à obra. "Quem não viu o filme, por favor, veja", recomendou, em entrevista ao Fantástico.