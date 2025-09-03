Acesse sua conta
Xuxa só estrelou filme polêmico por insistência de Pelé, revela livro

Atriz viveu uma jovem prostituta em 'Amor Estranho Amor'

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:18

Xuxa com Pelé e com Marcelo Ribeiro no filme 'Amor Estranho Amor'
Xuxa com Pelé e com Marcelo Ribeiro no filme 'Amor Estranho Amor' Crédito: Reprodução

Os bastidores do polêmico filme "Amor Estranho Amor" (1982) ganharam um novo capítulo após uma revelação no livro "O cinema de Walter Hugo Khouri" (Editora Cosac), de Donny Correia. A obra traz histórias do diretor do longa estrelado por Xuxa no início dos anos 1980. Segundo o autor, a apresentadora só esteve no elenco por insistência de Pelé.

Em "Amor Estranho Amor", a eterna Rainha dos Baixinhos, que tinha 17 anos, interpreta a jovem prostituta Tamara que tenta seduzir, seminua, um menino de 12 anos (de pijama), vivido pelo ator Marcelo Ribeiro. O garoto é filho de Anna, uma das prostitutas mais experientes do estabelecimento, interpretada por Vera Fischer.

Xuxa com Marcelo Ribeiro em 'Amor Estanho Amor' por Divulgação
Xuxa em 'Amor Estanho Amor' por Divulgação
Tarcísio Meira e Xuxa em 'Amor Estanho Amor' por Divulgação
Xuxa com Marcelo Ribeiro em 'Amor Estanho Amor' por Divulgação
Vera Fischer e Xuxa em 'Amor Estanho Amor' por Divulgação
Xuxa em 'Amor Estanho Amor' por Divulgação
Xuxa em 'Amor Estanho Amor' por Divulgação
Xuxa com Marcelo Ribeiro em 'Amor Estanho Amor' por Divulgação

A apresentadora na época namorava o jogador Pelé e, segundo o livro de Donny Correia, foi o Rei do Futebol quem insistiu para que ela participasse do longa. O jogador era um grande amigo de Walter Hugo Khouri.

Protagonizado por Tarcísio Meira e Vera Fischer, o filme levou mais de 1 milhão de pessoas ao cinema em 1982, mas saiu de circulação em 1992, quando Xuxa conseguiu na Justiça o embargo do lançamento em VHS e, em seguida, negociou seus direitos em cinema. Em 2018, o acordo foi extinto por iniciativa da Xuxa Produções.

Junno Andrade e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais
Xuxa Meneghel e Junno Andrade por Reprodução
Xuxa Meneghel e Junno Andrade por Reprodução
Junno Andrade por Reprodução
Junno Andrade reconhece paternidade de filho de 38 anos por Divulgação
Junno Andrade e Xuxa Meneghel por Reprodução / Redes Sociais

No fim de 2020, a apresentadora mudou de vez a atitude e incentivou que as pessoas assistam à obra. "Quem não viu o filme, por favor, veja", recomendou, em entrevista ao Fantástico. 

"Porque esse filme fala de uma coisa muito atual, que é a exploração infantil, isso é a realidade de muita gente. Então, antes de as pessoas me criticarem, as pessoas deveriam saber que isso existe, diariamente, nesse país e no mundo todo, mas, principalmente, nesse país. Muitos meninos e meninas são vendidas, vendidos e vendidas para políticos, para pessoas que dizem que têm poder, então, isso é muito importante as pessoas falaram, sim, desse filme", completou, à época.

