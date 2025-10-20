CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Pesquisa paga mais R$ 30 mil para quem conseguir ficar deitado por 10 dias; você consegue?

Saiba como um estudo com pessoas deitadas pode ajudar a ciência e o futuro das viagens espaciais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13:00

Agência Espacial Europeia paga mais de 30 mil reais em experimento para simular a microgravidade na Terra Crédito: European Space Agency

A Agência Espacial Europeia (ESA) está à procura de voluntários para uma experiência singular. Os participantes precisam passar 10 dias deitados em um colchão d'água para ganhar uma quantia considerável: 5 mil euros, o equivalente a cerca de 31,2 mil reais.

Chamado de Vivaldi III, o estudo visa replicar os efeitos da microgravidade no corpo humano, buscando entender melhor as mudanças fisiológicas que ocorrem no espaço e como minimizar seus impactos. A pesquisa acontece na Clínica Espacial Medes, na França.

Não se trata de uma cama comum, e sim de uma técnica chamada imersão seca. Os voluntários ficam suspensos sobre um líquido, cobertos por um tecido impermeável, o que cria uma sensação de flutuação, similar à ausência de gravidade.

Eles permanecem submersos até a altura do peito, com a cabeça e os braços para fora, simulando a vivência de astronautas na Estação Espacial Internacional (ISS).

Como funciona a experiência?

Durante os 10 dias, os participantes não podem sair da posição reclinada. As refeições são feitas sobre uma tábua flutuante, e um travesseiro especial ajuda a manter a postura. Até para as necessidades fisiológicas, há um esquema específico, onde os voluntários são transferidos para uma maca, sem abandonar a posição.

A ESA busca por homens entre 20 e 40 anos, saudáveis, não fumantes, com IMC entre 20 e 26 e altura entre 1,65 m e 1,80 m. Os candidatos precisam estar em boa forma física e praticar exercícios regularmente, então se você se encaixa, essa pode ser a sua oportunidade.

Um avanço para a ciência e a medicina

A ausência de gravidade provoca diversas alterações no organismo, como perda de massa muscular e óssea, além de mudanças hormonais. Este estudo analisa esses impactos, investigando as conexões entre os sistemas nervoso e visual e a resposta imunológica do corpo.

Embora o foco seja a preparação de astronautas para missões espaciais longas, as descobertas podem ajudar a medicina aqui na Terra. Pacientes acamados, idosos e pessoas com doenças musculoesqueléticas podem se beneficiar dos resultados.