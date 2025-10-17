CURIOSIDADE

Eles estão entre nós! Conheça os primeiros humanos capazes de viver debaixo d'água

Um estudo revelou o segredo biológico por trás da impressionante capacidade dos Bajau de viver e mergulhar no oceano

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18:01

Eles transformaram o mar em casa e o corpo em uma máquina adaptada à vida subaquática Crédito: BastianKyle/Wikimedia Commons

Nas águas quentes do Sudoeste Asiático vive uma comunidade cuja história se confunde com o próprio oceano: o povo Sama Bajau Laut.

Conhecidos como “Povo do Mar”, eles ocupam regiões da Indonésia, Malásia e Filipinas e têm um modo de vida completamente voltado para o mar.

Como é a vida nas águas

As famílias Bajau tradicionalmente moram em barcos de madeira, que funcionam como casas e transporte.

Por isso, estão sempre em movimento, acompanhando as correntes marítimas e as rotas de pesca. Em alguns locais, ergueram vilas sobre estacas, formando pequenas comunidades flutuantes que parecem desafiar a gravidade.

A sobrevivência depende quase inteiramente do oceano. A dieta é composta por frutos do mar obtidos com mergulhos em apneia — técnica em que o pescador desce sem cilindros de oxigênio, confiando apenas na própria respiração.

A explicação científica por trás da resistência

Pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, decidiram investigar o que torna os Bajau capazes de mergulhar até 60 metros de profundidade e permanecer mais de 10 minutos submersos sem oxigênio.

O estudo revelou que o segredo está em um detalhe anatômico: o baço 50% maior que o normal.

Esse órgão funciona como um reservatório de glóbulos vermelhos oxigenados, que são liberados durante os mergulhos, prolongando o tempo de resistência debaixo d’água.

O estudo comparou o povo Bajau com o Saluan, grupo vizinho de estilo de vida agrícola, e constatou uma diferença marcante.

Segundo a revista National Geographic, a pesquisa foi inspirada em investigações anteriores que mostraram o mesmo fenômeno em focas, mamíferos adaptados a mergulhos longos e profundos.

O corpo humano em evolução constante

A impressionante adaptação dos Bajau é um exemplo vivo da teoria da evolução de Charles Darwin.

O cientista defendia que os seres vivos mais bem adaptados ao ambiente têm maiores chances de sobreviver e transmitir essas vantagens às próximas gerações.

Após séculos vivendo exclusivamente em ambientes aquáticos, os Bajau desenvolveram modificações genéticas e fisiológicas que os tornaram verdadeiros especialistas do oceano.