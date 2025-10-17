Eles estão entre nós! Conheça os primeiros humanos capazes de viver debaixo d'água

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18:01
Nas águas quentes do Sudoeste Asiático vive uma comunidade cuja história se confunde com o próprio oceano: o povo Sama Bajau Laut.
Conhecidos como “Povo do Mar”, eles ocupam regiões da Indonésia, Malásia e Filipinas e têm um modo de vida completamente voltado para o mar.
Bajaus - os primeiros humanos geneticamente adaptados para viverem na água
As famílias Bajau tradicionalmente moram em barcos de madeira, que funcionam como casas e transporte.
Por isso, estão sempre em movimento, acompanhando as correntes marítimas e as rotas de pesca. Em alguns locais, ergueram vilas sobre estacas, formando pequenas comunidades flutuantes que parecem desafiar a gravidade.
A sobrevivência depende quase inteiramente do oceano. A dieta é composta por frutos do mar obtidos com mergulhos em apneia — técnica em que o pescador desce sem cilindros de oxigênio, confiando apenas na própria respiração.
Pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, decidiram investigar o que torna os Bajau capazes de mergulhar até 60 metros de profundidade e permanecer mais de 10 minutos submersos sem oxigênio.
O estudo revelou que o segredo está em um detalhe anatômico: o baço 50% maior que o normal.
Esse órgão funciona como um reservatório de glóbulos vermelhos oxigenados, que são liberados durante os mergulhos, prolongando o tempo de resistência debaixo d’água.
O estudo comparou o povo Bajau com o Saluan, grupo vizinho de estilo de vida agrícola, e constatou uma diferença marcante.
Segundo a revista National Geographic, a pesquisa foi inspirada em investigações anteriores que mostraram o mesmo fenômeno em focas, mamíferos adaptados a mergulhos longos e profundos.
A impressionante adaptação dos Bajau é um exemplo vivo da teoria da evolução de Charles Darwin.
O cientista defendia que os seres vivos mais bem adaptados ao ambiente têm maiores chances de sobreviver e transmitir essas vantagens às próximas gerações.
Após séculos vivendo exclusivamente em ambientes aquáticos, os Bajau desenvolveram modificações genéticas e fisiológicas que os tornaram verdadeiros especialistas do oceano.
Assim, o que muitos consideram um “dom sobrenatural” é, na verdade, o resultado da evolução moldando o corpo humano para sobreviver onde poucos ousam se aventurar.