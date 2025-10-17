ATENÇÃO

Esses 5 legumes podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir

Da batata à mandioca, descubra o que pode estar prejudicando sua saúde! Você come estes 5 alimentos todos os dias?

Agência Correio

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:00

Vegetais e sementes comuns que podem ter toxinas perigosas Crédito: Freepik

No calor do debate sobre alimentação saudável, a regra de ouro sempre foi clara: evite frituras, gorduras e industrializados e abrace o universo de frutas, legumes e vegetais. No entanto, o que muitos não sabem é que até mesmo os itens mais naturais e presentes no dia a dia do brasileiro podem esconder um lado tóxico. Sim, frutas e vegetais também podem ser perigosos!

Essa realidade é pouco divulgada, mas é crucial conhecer os riscos. Embora a maioria das toxinas não causem morte, elas podem provocar reações sérias. Portanto, é hora de saber quais alimentos comuns exigem atenção redobrada no preparo e consumo para você manter a saúde em dia.

A chave está na informação e no manuseio correto. Afinal, para que a alimentação natural seja realmente benéfica, é preciso saber as particularidades de cada item, visto que a forma como alguns são cultivados ou preparados pode transformá-los de nutritivos em prejudiciais.

Aipo e as toxinas do solo

O aipo, com sua riqueza em água, é um aliado incrível para o sistema digestivo, controle de açúcar e prevenção de infecções urinárias. Contudo, ele absorve toda essa água diretamente do solo, e, nesse processo, ele também carrega todas as toxinas dos agrotóxicos. O problema é que algumas dessas substâncias são difíceis de remover. Por isso, sempre capriche na higienização antes de consumir.

Mandioca: o perigo mora no preparo

A mandioca (ou aipim/macaxeira) tem sua toxicidade bem mais conhecida. Atenção: comer a raiz crua pode ser fatal para um adulto! Ela possui uma alta concentração de precursores do ácido cianídrico. Desse modo, o preparo correto é absolutamente necessário para evitar uma indigestão fatal e garantir que esse alimento tão querido na culinária brasileira possa ser consumido sem riscos.

Batata brotando: um sinal de alerta

A batata está na mesa de todo brasileiro, mas esconde uma toxina chamada glicoalcaloide. Felizmente, essa substância se concentra principalmente no caule, nas folhas e, sobretudo, nos brotos.

Se aquela batata que está há dias na sua fruteira começar a brotar, o melhor a fazer é jogar fora. Mesmo que você retire os brotinhos, a concentração da toxina na batata terá aumentado, podendo causar fraqueza, levar ao coma e até matar. Descarte o risco e garanta sua segurança.

Amêndoas: só cozidas ou torradas

As amêndoas que chegam ao mercado e estão prontas para o consumo passaram por um processo de torragem e cozimento. Caso contrário, o perigo está na concentração de cianeto na semente, que pode ser fatal. Logo, certifique-se de que a semente que você está ingerindo passou pelo devido processo de cozimento para evitar qualquer risco à saúde.

Ruibarbo: cuidado com as folhas