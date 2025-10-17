Acesse sua conta
Esses 5 legumes podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir

Da batata à mandioca, descubra o que pode estar prejudicando sua saúde! Você come estes 5 alimentos todos os dias?

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:00

Vegetais e sementes comuns que podem ter toxinas perigosas
Vegetais e sementes comuns que podem ter toxinas perigosas Crédito: Freepik

No calor do debate sobre alimentação saudável, a regra de ouro sempre foi clara: evite frituras, gorduras e industrializados e abrace o universo de frutas, legumes e vegetais. No entanto, o que muitos não sabem é que até mesmo os itens mais naturais e presentes no dia a dia do brasileiro podem esconder um lado tóxico. Sim, frutas e vegetais também podem ser perigosos!

Essa realidade é pouco divulgada, mas é crucial conhecer os riscos. Embora a maioria das toxinas não causem morte, elas podem provocar reações sérias. Portanto, é hora de saber quais alimentos comuns exigem atenção redobrada no preparo e consumo para você manter a saúde em dia.

5 legumes podem matar - alimentos que precisam de cuidado

Frutas e vegetais também podem ser perigosos: muitos liberam toxinas que podem provocar reações sérias por ArtCookStudio | Shutterstock
O aipo ajuda no controle de açúcar e prevenção de infecções urinárias, mas ele absorve toda essa água diretamente do solo, e é aí que mora o perigo (Imagem: id-art | Shutterstock) por
O problema é que algumas dessas substâncias são difíceis de remover. Por isso, sempre capriche na higienização antes de consumir. (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Na absorção da água, ele também carrega todas as toxinas dos agrotóxicos (Imagem: iuliia_n | Shutterstock) por
O ruibarbo é uma hortaliça interessante, porém, é preciso ter cautela com as folhas por Dieter Weber / Wikimedia Commons
Ruibarbo: talos são populares na culinária, mas folhas contêm grande quantidade de ácido oxálico, que provoca insuficiência renal por Reprodução/Instagram/@chefgugarocha
A mandioca possui uma alta concentração de precursores do ácido cianídrico (Imagem: Alf Ribeiro | Shutterstock) por Imagem: Alf Ribeiro | Shutterstock
A mandioca deve ser armazenada em local fresco e sem incidência direta do sol (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock) por Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock
A mandioca (ou aipim/macaxeira) tem sua toxicidade bem mais conhecida (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock) por Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock
A mandioca pode ser consumida de variadas maneiras, mas cuidado: comer a raiz crua pode ser fatal para um adulto (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock) por
[Edicase]Bolinho de mandioca com frango (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock) por
Batatas, mandioca e aipo são fontes de vários nutrientes, mas exigem cuidado (Imagem: chaythawin | Shutterstock) por
A batata esconde uma toxina chamada glicoalcaloide por Shutterstock
Essa substância se concentra principalmente no caule, nas folhas e, sobretudo, nos brotos por Shutterstock
Se a batata que está há dias na sua fruteira começar a brotar, o melhor a fazer é jogar fora por Shutterstock
Mesmo que você retire os brotinhos, a concentração da toxina na batata terá aumentado por ImageFX
Substância pode causar fraqueza, levar ao coma e até matar  (Imagem: Leka Talamoni | Shutterstock) por Imagem: Leka Talamoni | Shutterstock
Amêndoas: perigo está na concentração de cianeto na semente por Shutterstock
Amêndoas: presença do cianeto na semente pode ser fatal por Shutterstock
Amêndoas: é preciso se certificar de que a semente que você está ingerindo passou pelo processo de cozimento por Shutterstock
Amêndoas prontas pra consumo passam por um processo de torragem e cozimento por Shutterstock
As amêndoas ajudam a relaxar os vasos sanguíneos (Imagem: kuvona | Shutterstock) por Imagem: kuvona | Shutterstock
Couve-flor assada com feijão-branco e amêndoas (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock) por Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock
Leite de amêndoas favorece a saúde da pele (Imagem: KRIACHKO OLEKSII | Shutterstock) por

Frutas e vegetais também podem ser perigosos: muitos liberam toxinas que podem provocar reações sérias por ArtCookStudio | Shutterstock

A chave está na informação e no manuseio correto. Afinal, para que a alimentação natural seja realmente benéfica, é preciso saber as particularidades de cada item, visto que a forma como alguns são cultivados ou preparados pode transformá-los de nutritivos em prejudiciais.

Aipo e as toxinas do solo

O aipo, com sua riqueza em água, é um aliado incrível para o sistema digestivo, controle de açúcar e prevenção de infecções urinárias. Contudo, ele absorve toda essa água diretamente do solo, e, nesse processo, ele também carrega todas as toxinas dos agrotóxicos. O problema é que algumas dessas substâncias são difíceis de remover. Por isso, sempre capriche na higienização antes de consumir.

Mandioca: o perigo mora no preparo

A mandioca (ou aipim/macaxeira) tem sua toxicidade bem mais conhecida. Atenção: comer a raiz crua pode ser fatal para um adulto! Ela possui uma alta concentração de precursores do ácido cianídrico. Desse modo, o preparo correto é absolutamente necessário para evitar uma indigestão fatal e garantir que esse alimento tão querido na culinária brasileira possa ser consumido sem riscos.

Batata brotando: um sinal de alerta

A batata está na mesa de todo brasileiro, mas esconde uma toxina chamada glicoalcaloide. Felizmente, essa substância se concentra principalmente no caule, nas folhas e, sobretudo, nos brotos.

Se aquela batata que está há dias na sua fruteira começar a brotar, o melhor a fazer é jogar fora. Mesmo que você retire os brotinhos, a concentração da toxina na batata terá aumentado, podendo causar fraqueza, levar ao coma e até matar. Descarte o risco e garanta sua segurança.

Amêndoas: só cozidas ou torradas

As amêndoas que chegam ao mercado e estão prontas para o consumo passaram por um processo de torragem e cozimento. Caso contrário, o perigo está na concentração de cianeto na semente, que pode ser fatal. Logo, certifique-se de que a semente que você está ingerindo passou pelo devido processo de cozimento para evitar qualquer risco à saúde.

Ruibarbo: cuidado com as folhas

O ruibarbo é uma hortaliça interessante, porém, é preciso ter cautela com as folhas, pois elas contêm ácido oxálico, substância que pode gerar cálculos renais. Sendo assim, evite usar as folhas para cozinhar ou assar. Para tranquilizar, seria preciso ingerir uma quantidade altíssima – 5 kg de folha – para causar óbito, mas mesmo concentrações menores podem causar danos à saúde. Então, foque no consumo da parte "boa" e descarte as folhas.

