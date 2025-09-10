PESQUISADORES

O que comer para baixar a pressão arterial? 9 frutas que você deve incluir na dieta

Conheça os alimentos que reduzem a pressão e fazem bem ao coração

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 05:36

Muitas delas podem estar presentes na sua fruteira Crédito: Freepik

A hipertensão é uma condição que afeta milhões de brasileiros, mas algumas escolhas simples no cardápio podem fazer toda a diferença.

De acordo com especialistas, incluir certas frutas na rotina alimentar ajuda a reduzir a pressão arterial e fortalece o sistema cardiovascular.

Um levantamento publicado pelo portal Verywell Health, revisado pela nutricionista Karina Tolentino, destacou nove frutas que têm papel comprovado na prevenção e no controle da pressão alta.

1. Bananas

Quando o assunto é potássio, a banana é imbatível. Uma unidade média já fornece quase 10% da recomendação diária desse nutriente. Esse mineral equilibra os níveis de sódio no organismo e favorece a redução da pressão arterial.

Além de nutritiva, é uma fruta versátil, que pode ser consumida sozinha, em vitaminas ou como acompanhamento de refeições. Sua acessibilidade também a torna uma aliada poderosa contra a hipertensão.

2. Mirtilos

Apesar de ainda serem considerados frutas “exóticas” no Brasil, os mirtilos têm conquistado espaço justamente por seus benefícios à saúde. Eles são ricos em antocianinas, pigmentos antioxidantes que favorecem o relaxamento dos vasos sanguíneos.

Segundo a Verywell Health, esses compostos aumentam os níveis de óxido nítrico, substância que melhora a circulação e contribui para a redução da pressão arterial.

3. Frutas cítricas

Laranjas, limões e tangerinas se destacam não apenas pelo sabor refrescante, mas também pela riqueza em vitamina C, fibras e flavonoides. A hesperidina, por exemplo, é um flavonoide encontrado nessas frutas que possui ação anti-inflamatória e antioxidante.

Consumir frutas cítricas regularmente auxilia na regulação da pressão e ainda fortalece o sistema imunológico, trazendo benefícios que vão além do coração.

4. Oxicocos

Originários da América do Norte, os oxicocos, também chamados de cranberries, possuem níveis elevados de polifenóis. Esses compostos antioxidantes atuam reduzindo inflamações e melhorando a saúde vascular.

Estudos apontam que o suco de oxicoco contribui para a queda da pressão arterial sistólica, reforçando seu papel na prevenção de doenças cardíacas.

5. Kiwis

O kiwi é mais do que uma fruta saborosa. Pesquisas revelaram que o consumo de duas unidades por dia, durante algumas semanas, resultou em uma redução média de -2,7 pontos na pressão arterial sistólica.

Esse efeito está ligado principalmente à combinação das vitaminas C e E, que combatem os radicais livres e melhoram a saúde dos vasos sanguíneos.

6. Cerejas

Ricas em antocianinas e polifenóis, as cerejas podem contribuir significativamente para quem busca controlar a pressão. De acordo com a European Journal of Nutrition (Revista Europeia de Nutrição), o consumo do suco de cereja reduziu em média -3,11 pontos da pressão sistólica em participantes de um estudo.

Esses compostos bioativos ainda ajudam na proteção contra inflamações e promovem a saúde cardiovascular.

7. Maçãs

A maçã, tão comum na mesa dos brasileiros, também é uma excelente opção para quem sofre de hipertensão. Fonte de fibras, flavonóides e potássio, a fruta auxilia na regulação da pressão arterial.

Segundo a Verywell Health, o consumo moderado de maçãs inteiras – entre três e seis por semana – reduziu em 48% o risco de mortalidade entre pessoas hipertensas. No entanto, o efeito não se repete em sucos industrializados ou molhos.

8. Romãs

As romãs são ricas em antioxidantes e fibras que favorecem o equilíbrio da pressão arterial. Estudos indicam que o consumo de seu suco pode reduzir a pressão sistólica em -4,96 pontos e a diastólica em -2,01 pontos.

Esse impacto expressivo mostra como pequenas mudanças na dieta podem gerar grandes resultados na saúde.

9. Tomates

Muita gente esquece, mas o tomate é uma fruta. Ele contém licopeno, um antioxidante poderoso que dá a cor avermelhada e está diretamente ligado à redução da pressão arterial.