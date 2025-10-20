CULTURA POP

TWICE nos cinemas: documentário do grupo de K-pop ganha data de estreia no Brasil

“One in a Million” celebra os 10 anos de carreira do TWICE e promete emocionar fãs com bastidores inéditos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13:01

TWICE celebra dez anos de atividades desde sua formação em 2015 com álbum e filme que será exibido no Brasil Crédito: Divulgação/JYP

O documentário 'One in a Million' celebra os 10 anos de trajetória de um dos grupos mais populares do K-pop, revisitando momentos icônicos da carreira das nove integrantes: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu. Produzido pela JYP Entertainment, o documentário promete mostrar um lado mais íntimo do TWICE, com bastidores de turnês, ensaios, depoimentos sinceros e imagens inéditas dos bastidores da jornada que conquistou o mundo desde o debut em 2015.

Os fãs de TWICE já podem marcar o dia no calendário: o documentário chega aos cinemas brasileiros em 6 de novembro, segundo anúncio oficial da Sato Company, distribuidora responsável por trazer a produção ao país.

Em comunicado, a distribuidora celebrou o lançamento com entusiasmo: “ONCEs, o momento chegou! Podem marcar na agenda, fazer contagem regressiva e preparar os lenços — o documentário One in a Million: TWICE estreia oficialmente nos cinemas brasileiros dia 6 de novembro.”

O filme faz parte das comemorações pelos 10 anos do grupo, que também acaba de lançar o álbum “TEN: The Story Goes On” — ou “DEZ: A História Continua”, em português. O disco traz 10 faixas inéditas, incluindo “ME+YOU”, “FIX A DRINK” e “ATM”.

TWICE 1 de 7

As comemorações não param por aí. O TWICE também chamou atenção recentemente ao se apresentar no Victoria’s Secret Fashion Show, em Nova York, misturando moda, carisma e performance em um dos palcos mais badalados do mundo.