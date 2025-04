ENTRETENIMENTO

Existe uma cena musical sul-coreana, além do kpop, e você precisa conhecer

Bandas de pop rock, jazz, R&B e, principalmente, indie ganham cada vez mais destaque no país

M Márcia Luz



Fernanda Varela

Gabriela Cruz

Publicado em 18 de abril de 2025 às 14:19

É inegável que o kpop é hoje um grande sucesso e responsável pelo aumento do turismo e até do PIB da Coreia do Sul, porém, existe uma outra cena musical sul-coreana que merece atenção: bandas de pop rock, jazz, R&B e, principalmente, indie ganham cada vez mais destaque no país e atravessam continentes, conquistando público até mesmo aqui no Brasil. >

Uma prova disso é a banda The Rose, que já esteve no Brasil duas vezes em apresentações do festival Lollapalooza, mas bastou anunciar a passagem da turnê por aqui que os ingressos se esgotaram em poucas horas. Formada por Woosung, Dojoon, Hajoon e Jaehyeong, a banda traz um som baseado no pop rock, com os membros cantando e tocando suas canções autorais. Como grande parte das bandas de rock, os músicos se conheceram a partir de suas experiências musicais, Dojoon e Jaehyeong chegaram a fazer apresentações de rua em Hongdae, em Seul. Depois juntaram-se aos dois outros membros e debutaram como The Rose em 3 de agosto de 2017.>

Em 2020 entraram com processo judicial contra a agência JStar por má administração. Logo após, três dos integrantes entraram para o serviço militar obrigatório, com exceção de Woosung, que por ser americano não se alistou na Coreia do Sul. Durante o hiato ele gravou um álbum e fez apresentações, enquanto esperava a dispensa dos outros músicos. O grupo se reuniu novamente em 2022, lançou seu primeiro álbum completo e anunciou a fundação da sua própria empresa, a Windfall. >

A banda também já participou de um reality de música e ganhou notoriedade. Recentemente, além de anunciarem um documentário sobre o grupo em seu canal do YouTube e um novo álbum, os rapazes abriram as vendas para os ingressos da turnê que chegará ao Brasil, no dia 8 de agosto, quando farão show no espaço Vibra, em São Paulo. Os fãs brasileiros já estão ansiosos para ver a banda ao vivo e curtir seus maiores sucessos. >

Indie da melhor qualidade

Para quem curte o estilo indie vale a pena conhecer a HYUKOH, que foi formada em 2014 e tem uma coisa curiosa: todos os membros nasceram no mesmo ano - 1993. O vocalista Oh Hyuk é hoje um dos nomes de maior destaque da música indie sul-coreana, mas, na verdade, ele foi criado na China, por isso fala mandarim, inglês e coreano. As letras falam de amor e situações do dia a dia, contando também com influências de grandes bandas americanas do gênero, porém, com uma musicalidade muito autoral, como fica claro em músicas como Love Ya, Timboy e Comes and Goes. >

Uma boa surpresa sonora

Outra banda que precisa ser ouvida é a Wave to Earth, que também transita pelo indie com toques do jazz. Os integrantes estão juntos desde o ensino médio e são compositores e produtores de todas as canções da banda. Lançaram o primeiro álbum Flaws and All, no ano passado, e recentemente, estiveram no Brasil se apresentando no Lollapalooza. A maior parte das músicas é em inglês e todas de qualidade técnica notável. Sabe aquele tipo de playlist que não tem música ruim? Então… vai lá no streaming conferir. >

Trilha de dorama

Quem assistiu ao dorama Itaewon Class, em algum momento, vibrou com a OST Start Over, logo na abertura dos episódios. Uma trilha forte e pulsante para embalar uma história igualmente envolvente não deixaria passar despercebido o nome do artista: Gaho, cantor, compositor e produtor. >

Nascido Kang Dae-ho ficou conhecido pelo nome artístico e faz parte do que as fãs da cultura pop coreana chama de 97 Line - uma referência aos artistas nascidos em 1997 e que apresentam talentos incomparáveis e trabalhos únicos, em diversas áreas, como os cantores JungKook (BTS), Mingyu (Seventeen), Cha Eunwoo (Astro) e BangChan (Stray Kids). O artista estreou a carreira solo em 2018 e lançou seu álbum de estúdio, Fireworks, em 2021. Seu vocal forte e seguro demonstra o talento que marca uma trajetória de sucessos e estilo autoral. >

Múltiplas atuações

Se existe uma coisa que a Coreia do Sul serve em abundância são artistas talentosos. Na maioria das vezes, eles começam cedo e estudam muito como trainees em agências de formação artística. Os idols que formam os grupos de kpop passam por isso e ficam conhecidos mundialmente, mas todos os artistas de uma maneira geral levam a sério suas formações e formam bandas com muita qualidade técnica e musical. Muitas vezes, o desenvolvimento artístico possibilita que os artistas atuem até mesmo em diferentes vertentes. >

O baixista do Rapercussion Jun Minkyu, por exemplo, também faz parte da Wings of the Isang (@wingsoftheisang), uma banda de rock que é um dos destaques do momento. Só para se ter uma ideia, ela foi ganhadora do prêmio de Melhor Álbum de Rock Moderno no Korean Music Awards, em 2017 e 2022. Eles estão recebendo muita atenção do público por suas letras literárias únicas e pelo fluxo narrativo. Atualmente preparam o terceiro álbum e estão ativos em vários lugares, tanto nacional quanto internacionalmente.>

Como integrante do grupo, Minkyu, que esteve em Salvador durante o Carnaval se apresentando com o Rapercussion, afirma: “Eu sempre quero transmitir uma resposta positiva através da minha música. A música é uma terapia muito boa”. >

Uma seleção para conhecer o que acontece na música sul-coreana

Junto com o baixista Jun Minkyu, o baterista Recto Luz e o percussionista e diretor musical do Rapercussion, Yui Yeop, que moram em Seul e - como músicos profissionais - estão atentos à nova cena, nos ajudaram a montar uma lista de indicações para quem deseja conhecer melhor sobre a música atual sul-coreana. Conheça também: >

* A banda Silica Gel é muito popular atualmente graças ao repertório experimental pautado em composições que representam bem a cena indie. A banda, formada em Ansan, em 2013, tem como integrantes: Kim Han-joo (vocalista, guitarrista e tecladista), Kim Geon-jae (baterista), Kim Chun-chu (guitarrista e vocalista) e Choi Woong-hee (baixista).>

* 임용훈 & Sambistas um grupo de samba e jazz, que é centrado no baterista Younghoon Lim (@drummer_yonghoon_lim).>

* Odd Meter Fairy é um pianista que toca jazz fusion baseado em batidas oddmeter. Ele cria músicas extremamente complexas com uma sonoridade muito apurada. >

* A cantora Seenhyunhee, que ficou famosa na Coreia do Sul com a música '오빠야' é muito popular por causa de sua atmosfera e energia únicas, leveza e refinamento sonoro. >

* Outra cantora que merece ser ouvida é Shin Hae Gyeong, que faz um rock moderno com uma atmosfera sonhadora, explorando um tom vocal misterioso.>

* A Bosudong Cooler é uma banda de rock moderno baseada em blues e folk rock. É impossível não se deixar absorver por sua sensibilidade única.>

* O The Black Skirt também toca rock moderno com um toque sonhador e vem ganhando admiradores a cada dia, além dos muitos fãs mais antigos.>

* O Jannabi é um grupo muito popular na Coreia do Sul, que reinterpreta estilos musicais vintage com seu próprio som.>

* Há outros nomes solo como Hanroro e Yoon March, que também estão ganhando popularidade atualmente.>

* A banda Jaurim já é uma veterana e representa a cena musical indie coreana. Entre seus maiores sucessos está a canção Twenty Five, Twenty One, que é muito boa! >

* A Day6 estreou em 2015. Após seus membros completarem o serviço militar obrigatório, eles lançaram o álbum completo Fourever, em 2024, retomanodo as atividades musicais.>

* Quem gosta de hip-hop vai curtir ouvir o som da dupla O’Koye. O rapper IKYO e o produtor The o2 ganharam destaque com o álbum Whether The Weather Changes Or Not, lançado no ano passado trazendo uma mistura interessante do hip-hop com jazz, de forma única. >

* Banda QWER é formada por quatro integrantes e debutou em 2023, apresentando um estilo musical leve em apresentações cativantes, que conquistaram o público. Não à toa hoje possui um dos canais mais visualizados no YouTube coreano. >

* Com sonoridade baseada em R&B e soul, a banda Soul Delivery se destaca por suas abordagens únicas e reflexivas sobre a música e lançam álbuns completos todos os anos. >

* Formada por quatro integrantes, todos ex-alunos da Universidade de Artes de Seul, a Touched é uma banda com base no rock, mas explora diversos gêneros, sendo reconhecida por seu som sólido e suas melodias emocionais. >