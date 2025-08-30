ANNYEONG NEWS

Por que comprar álbuns de kpop se as músicas estão nas plataformas digitais?

Fãs investem alto nos produtos que são importados e podem ter até mais de uma versão

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 17:10

O que se chama de álbum é um combo que inclui livro de fotos exclusivas, photocards, encarte com as letras, post card, cartinhas, brindes, cartelas de adesivos, pôsteres e outras surpresas Crédito: Arquivo pessoal

Quando a Coreia do Sul decidiu conquistar o mundo com o seu soft power, pautado na cultura dos kdramas e do kpop, tudo foi pensado para ser feito com excelência e encantar o público. Isso vale para tudo e de modo mais abrangente percebemos nos shows musicais e apresentações ao vivo, além dos álbuns, que não só resgataram elementos como o CD e o vinil, que já andavam fora de circulação, como introduziram outros itens que logo se tornaram desejáveis e até colecionáveis!

Um plano perfeito

Não trata-se apenas de um simples CD! O que se chama de álbum é um combo que inclui livro de fotos exclusivas, photocards, encarte com as letras, post card, cartinhas, brindes, cartelas de adesivos, pôsteres e outras surpresas. Tudo oficial, um sonho para todo fã.

Álbuns de kpop 1 de 12

Objeto de desejo

Um álbum pode ter mais de uma versão, e cada uma traz um conceito próprio e um ensaio fotográfico diferente, tornando o material ainda mais desejável para quem coleciona. Os formatos também são inusitados. Há álbuns que são kits em uma caixa e outros que parecem mais uma revista com programação visual artística e inovadora. Tudo sempre vai depender da identidade musical e do estilo do artista.

Pode acontecer também de um álbum ganhar edições em CD, em vinil e/ou uma versão digital. Neste último caso, o material impresso vem acompanhado de algum dispositivo com código digital para acessar as músicas em uma plataforma específica, com qualidade técnica superior aos arquivos compactados que são veiculados nos canais de streams.

Questão de prioridade

Aqui vale ressaltar dois pontos: não existe uma versão melhor do que a outra. Musicalmente existe a preferência de quem ouve cada mídia. Tem gente que ama a memória afetiva e ritualística do vinil, tem quem goste do CD e até adquire toca-cds em versões atualizadas para ouvir suas músicas, bem como tem fãs que não abrem mão da apuração técnica na audição.

Outra coisa importante: ter todos os álbuns em todas as versões não torna ninguém mais fã; do mesmo jeito que não comprar algum e contiuar só no streaming gratuito não faz alguém menos fã. Cada um apoia seus artistas dentro das suas condições e está tudo bem.

Sou ARMY desde os 12 anos, entretanto, só depois de mais velha pude realizar o sonho de comprar meus álbuns. É uma satisfação imensa! Assim como as pessoas compram os CDs de seus artistas favoritos, nós, que gostamos de k-pop, também compramos os nossos álbuns. Apoiar nossos artistas favoritos é uma sensação incrível, e ver cada um deles na estante traz um quentinho no coração. O próximo álbum que quero comprar é o full album FACE, do Park Jimin. Espero que todos que amam k-pop também possam realizar o sonho de ter um álbum de seu artista favorito Helena Pellegrino, 20 anos - estudante de Direito

Investimento x Paixão

Quem acompanha e gosta de kpop, sabe o quanto é satisfatório abrir um álbum, se deleitar com tudo o que traz e até incluí-los na decoração de casa, do home office, do seu espaço criativo, porém, não dá para negar que, por se tratar de um produto importado, ainda é caro para a maioria das pessoas. Os preços podem variar entre R$ 200 e R$ 550 (caso do vinil) + frete e até taxa de importação.

A arquiteta Millena Moraes é fã do BTS e tem diversos álbuns Crédito: Arquivo pessoal

Sou arquiteta e ARMY e essa, com certeza, é a minha versão mais leve e especial. Os álbuns do BTS são capítulos da minha história, que sempre chegaram na hora certa e tocaram meu coração. Carrego com carinho o álbum You Never Walk Alone, com sua mensagem acolhedora de que nunca estamos sozinhas. Já o BE, lançado em meio à pandemia, me trouxe conforto e esperança. Em especial, Life Goes On me ensinou que, mesmo quando tudo para, a vida continua e isso também é bonito. Sou grata por ter o BTS na minha vida. Eles tornaram meus dias mais leves e me deram paz, além de me conectarem com amigas Armys, que dividem essa mesma paixão. Foi através deles que me aproximei do K-pop, dos doramas e da cultura asiática como um todo, um universo rico, sensível e inspirador, que hoje faz parte de quem eu sou Millena Moraes, 33 anos, arquiteta

Para quem mora em Salvador, por exemplo, o único meio para comprar os álbuns é via lojas online que importam, mas é preciso ter referências confiáveis para fazer o investimento e receber o produto. Já quem está ou vai para São Paulo encontra alguns álbuns em dois pontos físicos de venda: um corner no supermercado coreano Otugui e na loja Two Two, ambos no Bom Retiro. Lá paga-se bem mais caro, porém, tendo o álbum desejado, o fã leva para casa na hora, enquanto que nas lojas online, os valores são melhores, no entanto, o prazo de entrega chega a ser de dois meses, caso a importadora não tenha o produto para pronta-entrega.

Rafaela Mendes decidiu se dar de presente um álbum por mês Crédito: Arquivo pessoal