Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate no início da manhã

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 10:17

Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó
Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A semana começou com susto para quem frequenta o Dique do Tororó. O corpo de um homem foi encontrado boiando no local na manhã desta segunda-feira (20). Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate da vítima.

Policiais militares que estavam no local contaram que o homem foi encontrado por um grupo que fazia aulas de canoagem no inicio da manhã. Apesar de rígido, o corpo foi encontrado sem apresentar sinais de gigantismo ou decomposição.

Ainda não há informações se a vitima se afogou ou se foi deixada por criminosos. Equipes da Polícia Civil acompanharam a operação e vão investigar a origem do caso.

