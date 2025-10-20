CRIME EM SALVADOR

Mulher esfaqueia filho de 8 anos e é hostilizada em São Caetano

Criança está internada

Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:15

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante após esfaquear o filho de 8 anos na noite de domingo (19), na localidade conhecida como Marotinho, no bairro de São Caetano, em Salvador.

A criança sofreu lesões no rosto e na cabeça. Ela foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, mas devido à gravidade dos ferimentos foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada.

Já a mãe foi hostilizada por vizinhos. Policiais militares da 9ª Companhia Independente (CIPM/Pirajá) foram acionados por causa de denúncia de linchamento e, ao chegarem, detiveram a mulher e a encaminharam para a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

A suspeita segue à disposição da Justiça.