Mulher esfaqueia filho de 8 anos e é hostilizada em São Caetano

Esther Morais
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:15
Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante após esfaquear o filho de 8 anos na noite de domingo (19), na localidade conhecida como Marotinho, no bairro de São Caetano, em Salvador.
A criança sofreu lesões no rosto e na cabeça. Ela foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, mas devido à gravidade dos ferimentos foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada.
Já a mãe foi hostilizada por vizinhos. Policiais militares da 9ª Companhia Independente (CIPM/Pirajá) foram acionados por causa de denúncia de linchamento e, ao chegarem, detiveram a mulher e a encaminharam para a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).
A suspeita segue à disposição da Justiça.
Caso é investigado pela Polícia Civil