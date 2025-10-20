Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher esfaqueia filho de 8 anos e é hostilizada em São Caetano

Criança está internada

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:15

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante após esfaquear o filho de 8 anos na noite de domingo (19), na localidade conhecida como Marotinho, no bairro de São Caetano, em Salvador. 

A criança sofreu lesões no rosto e na cabeça. Ela foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, mas devido à gravidade dos ferimentos foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada.

Já a mãe foi hostilizada por vizinhos. Policiais militares da 9ª Companhia Independente (CIPM/Pirajá) foram acionados por causa de denúncia de linchamento e, ao chegarem, detiveram a mulher e a encaminharam para a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca). 

A suspeita segue à disposição da Justiça.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Leia mais

Imagem - Dono de pizzaria é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento na Bahia

Dono de pizzaria é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento na Bahia

Imagem - Dezessete mortos em acidente com ônibus que seguia para a Bahia: o que se sabe

Dezessete mortos em acidente com ônibus que seguia para a Bahia: o que se sabe

Imagem - Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela

Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela

Mais recentes

Imagem - Ex-auditor fiscal da máfia do ISS pagou R$ 45 mil por atestado de óbito falso na Bahia

Ex-auditor fiscal da máfia do ISS pagou R$ 45 mil por atestado de óbito falso na Bahia
Imagem - Vídeo mostra o momento em que suspeito mata dono de pizzaria a tiros na Bahia

Vídeo mostra o momento em que suspeito mata dono de pizzaria a tiros na Bahia
Imagem - Em dois anos, Judiciário quase solta líderes do BDM ao analisar casos de filhos autistas

Em dois anos, Judiciário quase solta líderes do BDM ao analisar casos de filhos autistas

MAIS LIDAS

Imagem - Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela
01

Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
03

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Imagem - Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'
04

Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'