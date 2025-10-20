Acesse sua conta
Policial que matou outro em briga diz que não lembra do crime e era amigo íntimo da vítima

Envolvidos eram padrinhos de casamento um do outro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:21

Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'
Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago' Crédito: Reprodução/TV Globo

O Sargento da Polícia Militar William Amaral da Conceição, preso em flagrante por atirar e matar o colega de farda Eduardo Filipe Santiago Ferreira, disse que não lembra do crime e era amigo íntimo da vítima. Os envolvidos eram padrinhos de casamento um do outro. 

O caso aconteceu após uma briga entre os dois militares dentro de um carro na noite desse sábado (18), em Vila Valqueire, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. 

Troca de tiros entre PMs

Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'
Vídeo mostra troca de tiros entre PMs por Reprodução

Imagens obtidas pela TV Globo indicam que vários policiais estavam no veículo, e pelo menos dois deles se desentenderam e dispararam tiros um contra o outro. No vídeo, é possível ouvir quando o agente morto diz: "Na moral! Tá maluco? Sou eu, Santiago, mano!".

William Amaral ainda teria dito à polícia que houve uma tentativa de assalto antes do crime, mas não há registro da situação. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Com informações do g1 Rio de Janeiro. 

