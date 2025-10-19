ENTENDA CASO

Dezessete mortos em acidente com ônibus que seguia para a Bahia: o que se sabe

Veículo tombou em trecho sinuoso da BR-423, entre Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco

Esther Morais

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 13:17

Ônibus ficou destruído Crédito: Reprodução

Um grave acidente com um ônibus de turismo deixou 17 pessoas mortas e dezenas de feridas, na noite da sexta-feira (17), na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste pernambucano. O veículo transportava passageiros da Bahia e de Minas Gerais e tombou em um trecho conhecido como Serra dos Ventos, por volta das 19h40. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o local é sinuoso e tem pouca iluminação.

O ônibus havia saído de Brumado (BA) com destino a Santa Cruz do Capibaribe (PE), onde o grupo fazia compras em um centro atacadista. O retorno para a Bahia acabou interrompido após o veículo sair da pista e tombar. De acordo com a PRF e a Secretaria de Defesa Social (SDS), o sistema de freios falhou, o que fez o ônibus entrar na contramão e bater em rochas às margens da pista antes de tombar.

Passageiros contaram que perceberam uma aceleração repentina antes do impacto. Dois motoristas se revezavam na condução e sobreviveram. Um deles dormia no momento do acidente.

Quem são as vítimas e sobreviventes?

Das 40 pessoas que estavam a bordo, 17 morreram. Onze vítimas já foram identificadas por peritos papiloscopistas, mas os nomes ainda não foram divulgados oficialmente. Entre os mortos estão 11 mulheres, quatro homens e duas pessoas sem gênero informado.

A TV Globo confirmou dois nomes: Maria Fernandes Brito, 46 anos, e Flávio José da Silva, 45. Entre as vítimas também estão a ex-secretária de Administração de Barra da Estiva, Sirlândia de Souza Machado, e sua mãe, Marlene Medeiros de Souza.

Os passageiros eram de cidades da Bahia - como Urandi, Caetité, Caculé, Boquira, Rio do Pires, Dom Basílio, Barra da Estiva, Aracatu e Caraíbas - e de Minas Gerais, incluindo Monte Azul, Porteirinha, Pai Pedro e Janaúba.

Onze corpos foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru e seis para o IML do Recife.

Dezoito pessoas feridas foram levadas inicialmente ao hospital de Saloá e depois transferidas para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Uma delas não resistiu.

A PRF informou que alguns passageiros foram arremessados para fora do ônibus, indicando que não utilizavam cinto de segurança no momento do acidente.

O ônibus pertencia à empresa BF Turismo, de Brumado, que tinha autorização válida de fretamento. A companhia informou ter enviado uma equipe ao local para prestar assistência às vítimas e familiares.

A Polícia Científica de Pernambuco vai realizar perícia detalhada no veículo para confirmar se houve falha mecânica nos freios, como relatado pelo motorista. As autoridades também apuram irregularidades nas listas de passageiros: três diferentes versões foram encontradas no ônibus, e nenhuma correspondia ao número real de ocupantes.

O governador Jerônimo Rodrigues lamentou o acidente e afirmou, neste domingo (19), que o governo baiano seguirá acompanhando as investigações e oferecendo suporte às famílias.

“Estou muito sentido e quero me consternar com todas os familiares, os prefeitos desses municípios e dizer ao povo da Bahia que a gente continua orando pelas famílias dos que foram e pedindo pela recuperação dos que permanecem vivos”, disse.