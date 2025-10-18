Acesse sua conta
Ex-secretária de Barra da Estiva e mãe estão entre as vítimas de acidente com ônibus em Pernambuco

As cidades baianas de Rio do Pires, Brumado e Aracatu também lamentaram o acidente e informaram que há moradores dos municípios entre as vítimas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 20:08

A ex-secretária de Administração de Barra da Estiva, Sirlândia de Souza Machado, e sua mãe, Marlene Medeiros de Souza, estão entre as vítimas do trágico acidente em Pernambuco
A ex-secretária de Administração de Barra da Estiva, Sirlândia de Souza Machado, e sua mãe, Marlene Medeiros de Souza, estão entre as vítimas do trágico acidente em Pernambuco Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-secretária de Administração de Barra da Estiva, Sirlândia de Souza Machado, e sua mãe, Marlene Medeiros de Souza, estão entre as vítimas do trágico acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (17), na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, em Pernambuco.

Elas viajavam com um grupo que havia saído de Brumado com destino a Santa Cruz do Capibaribe, onde fariam compras em um polo têxtil. O veículo já retornava à Bahia quando tombou em um trecho conhecido como Serra dos Ventos. No total, 17 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas.

Em nota, a Prefeitura de Barra da Estiva lamentou o ocorrido. “Em sinal de respeito e solidariedade, a Prefeitura decreta dois dias de luto oficial, manifestando suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, bem como a todas as famílias enlutadas que perderam entes queridos neste momento tão doloroso”, diz o texto. “Toda a gestão municipal se une em oração e solidariedade, desejando força, conforto e paz aos corações que sofrem com essa perda irreparável”, conclui a nota.

Notas das prefeituras

Além de Barra da Estiva, as Prefeituras de Rio do Pires, Brumado e Aracatu também lamentaram o acidente e confirmaram que há moradores de seus municípios entre as vítimas.

Os corpos foram encaminhados aos Institutos de Medicina Legal (IML) de Caruaru e Recife, onde passam por necropsia e exames de identificação. Até a noite deste sábado (18), 11 vítimas fatais haviam sido reconhecidas. As informações estão sendo repassadas às secretarias estaduais e municipais das cidades de origem dos passageiros.

Ônibus levava mais passageiros do que o informado

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco, o ônibus transportava 40 pessoas, número maior do que o declarado inicialmente. De acordo com o g1 Pernambuco, havia três listas de passageiros no veículo, e nenhuma correspondia ao total verificado pelas autoridades. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a SDS acreditam que algumas das vítimas tenham pegado carona durante a viagem.

“Eu tenho que agradecer a Deus pela segunda vida que ele me deu. Já estávamos voltando”, relatou um sobrevivente em entrevista à TV Asa Branca, afiliada da TV Globo na região. Ele contou que dormia no momento do acidente e acordou com o impacto.

Acidente com ônibus que seguia para Brumado deixa 17 mortos

Resgate das vítimas

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu, Instituto de Criminalística e Polícia Civil foram acionadas para o resgate. O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado por volta das 20h e enviou cinco viaturas de salvamento, resgate e comando operacional.

Segundo a TV Globo, a pista ficou interditada durante parte da noite para o atendimento às vítimas e a remoção do veículo.

Entre os feridos, 18 pessoas foram levadas ao Hospital Dom Moura, em Garanhuns. Uma delas morreu na manhã deste sábado, elevando o total de mortos para 17. Ainda conforme o g1 Pernambuco, seis pessoas estão internadas em UTI, seis permanecem na sala verde, com escoriações leves, e cinco receberam alta hospitalar.

Dos mortos, dez foram encaminhados ao IML de Caruaru e seis ao IML do Recife. O corpo da vítima que faleceu no Hospital Dom Moura também será levado para o IML de Caruaru.

Tags:

Bahia Acidente Prf

