Dono de pizzaria é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento na Bahia

Suspeito invadiu o espaço armado e desferiu três tiros no empresário

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:23

Dono de pizzaria é executado a tiros
Dono de pizzaria é executado a tiros Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um dono de pizzaria foi executado a tiros dentro do próprio estabelecimento na noite do último sábado (18), na Avenida Professor Assis Gonçalves, no centro de Canavieiras, no sul da Bahia. Testemunhas relataram que um homem ainda não identificado invadiu o espaço armado e desferiu três tiros na vítima. O suspeito fugiu em uma moto que o aguardava do lado de fora do local.

A vítima, identificada como Carlos Andre da Silva Junior, de 35 anos, foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal da cidade, sendo posteriormente transferida para o Hospital Costa do Cacau, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais militares da 71ª Companhia Independente (CIPM/Canavieiras) foram acionados e realizaram rondas na região, mas os autores não foram localizados. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), acionado para adoção das medidas cabíveis.

A Delegacia Territorial de Canavieiras investiga o caso e realiza diligências para identificar autoria e motivação para o crime. Imagens de câmeras de segurança vão auxiliar nas investigações. 

