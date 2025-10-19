VIOLÊNCIA

Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'

Um terceiro policial ficou ferido e foi socorrido para um hospital

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 15:38

Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago' Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma discussão entre dois policiais militares terminou com um deles baleado e morto, na noite desse sábado (18), em Vila Valqueire, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a vítima caída na Rua Jambeiro. A vítima fatal foi o sargento Eduardo Filipe Santiago Ferreira, 42, que era lotado no 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Jacarepaguá). O policial que baleou Santiago foi preso em flagrante. Com ele, estava outro PM de folga, William Amaral da Conceição, 36, que ficou ferido no tiroteio. As informações são do G1 RJ.

Lotado no 40º BPM (Campo Grande), William precisou ser levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. Na sequência, foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, no bairro do Estácio, Zona Central do Rio. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas, por volta de 0h10 deste domingo (19), para a ocorrência na altura do número 537. O sargento já estava sem vida quando os militares chegaram. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto.

A Polícia Civil informou que o policial foi preso em flagrante. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu as investigações. De acordo com a Polícia Militar, a Corregedoria Geral da corporação acompanha o caso. Ainda não há informações sobre o que teria dado início ao desentendimento, mas relatos iniciais dão conta de que os policiais se conheciam e estavam juntos quando começaram a discutir.