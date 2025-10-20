CHUVAS FORTES

Em alerta: confira as 10 cidades onde mais choveu na Bahia nas últimas 24h

Parte do estado está sob alerta laranja de perigo para temporais, segundo o Inmet

Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 10:58

Chuva em Salvador (BA) Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A cidade de Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, registrou o maior volume de chuva do estado nas últimas 24 horas: foram 91,7 milímetros, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). O acumulado, divulgado nesta segunda-feira (20), coloca o município no topo do ranking baiano de precipitações e é resultado de uma frente fria que chega ao estado nesta semana.

Outras cidades do sul baiano também tiveram altos índices de chuva. São elas: Pau Brasil (85,2 mm), Guaratinga (85 mm), Itarantim (77,6 mm), Igrapiúna (76 mm), Itagimirim (74 mm) e Camacan (71,4 mm). Os menores acumulados entre as dez primeiras posições foram observados em Itabuna (61,7 mm), Ilhéus (61,1 mm) e Vitória da Conquista (34,9 mm).

Locais onde mais choveu na Bahia nas últimas 24h Crédito: Codesal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve o alerta laranja (perigo) para chuvas intensas válido até as 10h desta segunda-feira (20). A previsão indica precipitações entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, acompanhadas de ventos de 60 a 100 km/h. O aviso se estende por todo o Sul Baiano, alcançando também áreas do Vale do Rio Doce, Jequitinhonha e Noroeste Espírito-santense.

Há risco de alagamentos, descargas elétricas, queda de galhos e corte de energia elétrica. Entre os municípios baianos sob atenção estão Eunápolis, Porto Seguro, Itabela, Itamaraju, Medeiros Neto, Alcobaça, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.