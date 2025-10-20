Filmmaker baiano morre afogado após cair de lancha durante gravação de clipe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:21
O filmmaker Adilson Bispo de Jesus, de 25 anos, morreu afogado na noite deste sábado (18) após cair de uma lancha no Lago Paranoá, em Brasília, no Distrito Federal. Ele nasceu e cresceu em Cícero Dantas, no interior da Bahia. Adilson era assessor de comunicação da prefeitura do município e também trabalhava como filmmaker do cantor de arrocha Alvinho, com quem estava na capital federal para a gravação de um clipe musical.
De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o acidente aconteceu por volta das 21h, na região do Setor de Clubes Esportivos Sul, Testemunhas relataram que o jovem chegou a pular na água, nadou por alguns instantes e retornou à embarcação. No entanto, ao mergulhar novamente, acabou desaparecendo em um trecho com cerca de 12 metros de profundidade.
A corporação foi acionada às 21h29 e iniciou uma operação de busca com três viaturas, duas lanchas, uma moto aquática e mergulhadores especializados. As buscas duraram mais de uma hora, com apoio de sonares, até que o corpo do jovem foi localizado. A morte foi confirmada ainda no local.
Filmaker morreu após cair de lancha no DF
Segundo a polícia, a lancha havia sido alugada para as filmagens do clipe e estava ancorada no momento do acidente. A investigação vai apurar as circunstâncias exatas da morte. O prefeito de Cícero Dantas, Vinícius Souza, lamentou a perda do jovem, destacando sua importância para a cidade e sua dedicação à comunicação pública.
“Adilson não era apenas um profissional exemplar, mas também um amigo querido, sempre disposto, alegre e comprometido com o que fazia. Sua sensibilidade para registrar momentos e contar histórias através da imagem deixará uma marca em todos nós”, escreveu o gestor em nota.
Além de atuar na equipe da prefeitura e com o cantor Alvinho, Adilson também trabalhou com artistas como Devinho Novaes, Herisson Rocha e a dupla Ramon e Randinho.