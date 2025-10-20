Acesse sua conta
Filmmaker baiano morre afogado após cair de lancha durante gravação de clipe

Adilson Bispo de Jesus, de 25 anos, morreu afogado na noite deste sábado (18)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:21

Filmaker morreu após cair de lancha no DF
Filmaker morreu após cair de lancha no DF Crédito: Reprodução

O filmmaker Adilson Bispo de Jesus, de 25 anos, morreu afogado na noite deste sábado (18) após cair de uma lancha no Lago Paranoá, em Brasília, no Distrito Federal. Ele nasceu e cresceu em Cícero Dantas, no interior da Bahia. Adilson era assessor de comunicação da prefeitura do município e também trabalhava como filmmaker do cantor de arrocha Alvinho, com quem estava na capital federal para a gravação de um clipe musical.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o acidente aconteceu por volta das 21h, na região do Setor de Clubes Esportivos Sul, Testemunhas relataram que o jovem chegou a pular na água, nadou por alguns instantes e retornou à embarcação. No entanto, ao mergulhar novamente, acabou desaparecendo em um trecho com cerca de 12 metros de profundidade.

A corporação foi acionada às 21h29 e iniciou uma operação de busca com três viaturas, duas lanchas, uma moto aquática e mergulhadores especializados. As buscas duraram mais de uma hora, com apoio de sonares, até que o corpo do jovem foi localizado. A morte foi confirmada ainda no local.

Filmaker morreu após cair de lancha no DF

Filmaker morreu após cair de lancha no DF por Reprodução
Filmaker morreu após cair de lancha no DF por Reprodução
Filmaker morreu após cair de lancha no DF por Reprodução
Filmaker morreu após cair de lancha no DF por Reprodução
Filmaker morreu após cair de lancha no DF por Reprodução
1 de 5
Filmaker morreu após cair de lancha no DF por Reprodução

Segundo a polícia, a lancha havia sido alugada para as filmagens do clipe e estava ancorada no momento do acidente. A investigação vai apurar as circunstâncias exatas da morte. O prefeito de Cícero Dantas, Vinícius Souza, lamentou a perda do jovem, destacando sua importância para a cidade e sua dedicação à comunicação pública.

“Adilson não era apenas um profissional exemplar, mas também um amigo querido, sempre disposto, alegre e comprometido com o que fazia. Sua sensibilidade para registrar momentos e contar histórias através da imagem deixará uma marca em todos nós”, escreveu o gestor em nota.

Além de atuar na equipe da prefeitura e com o cantor Alvinho, Adilson também trabalhou com artistas como Devinho Novaes, Herisson Rocha e a dupla Ramon e Randinho.

