RECONHECIMENTO

Hotel de luxo de Salvador ganha selo Michelin; conheça

Empreendimento está entre os 20 melhores hotéis do Brasil em 2025

Maysa Polcri

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 15:12

Fasano Salvador Crédito: Divulgação

O Hotel Fasano Salvador, localizado no Centro da capital baiana, alcançou um novo reconhecimento internacional. O empreendimento conquistou a Chave Michelin, selo do renomado guia dedicado à hotelaria de excelência no mundo.

O guia Michelin expandiu a curadoria para o setor hoteleiro com um sistema de chaves. A metodologia, que varia de uma a três chaves, avalia critérios como arquitetura e design, qualidade do serviço, personalidade e a relação entre valor e excelência.

O hotel foi instalado em um histórico edifício a partir de um projeto de retrofit e é um dos pontos de destaque da revitalização da Rua Chile. O Fasano foi reconhecido com o Prêmio Master Imobiliário 2023, o mais importante do setor no país.

Hotel Fasano Salvador 1 de 8

O novo anúncio posiciona o empreendimento entre os 20 melhores hotéis do Brasil em 2025, na estreia da nova categoria do renomado guia dedicado à hotelaria de excelência.

Luciano Lopes, diretor-executivo do Grupo Prima e responsável pela área de Hotelaria, celebrou a conquista. “A Chave Michelin aumenta não só o orgulho, mas também a responsabilidade de continuar viabilizando projetos que oferecem excelência e experiências únicas. É a certeza de que estamos no caminho certo, e o melhor ainda está por vir”, afirma o executivo.

Um levantamento do CORREIO mostrou que o hotel possui uma das diárias mais caras durante o Réveillon em Salvador. Passar a noite do dia 31 de dezembro custa entre R$6,6 mil e R$16,2 mil para um casal.