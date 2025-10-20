Hotel de luxo de Salvador ganha selo Michelin; conheça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 15:12
O Hotel Fasano Salvador, localizado no Centro da capital baiana, alcançou um novo reconhecimento internacional. O empreendimento conquistou a Chave Michelin, selo do renomado guia dedicado à hotelaria de excelência no mundo.
O guia Michelin expandiu a curadoria para o setor hoteleiro com um sistema de chaves. A metodologia, que varia de uma a três chaves, avalia critérios como arquitetura e design, qualidade do serviço, personalidade e a relação entre valor e excelência.
O hotel foi instalado em um histórico edifício a partir de um projeto de retrofit e é um dos pontos de destaque da revitalização da Rua Chile. O Fasano foi reconhecido com o Prêmio Master Imobiliário 2023, o mais importante do setor no país.
Hotel Fasano Salvador
O novo anúncio posiciona o empreendimento entre os 20 melhores hotéis do Brasil em 2025, na estreia da nova categoria do renomado guia dedicado à hotelaria de excelência.
Luciano Lopes, diretor-executivo do Grupo Prima e responsável pela área de Hotelaria, celebrou a conquista. “A Chave Michelin aumenta não só o orgulho, mas também a responsabilidade de continuar viabilizando projetos que oferecem excelência e experiências únicas. É a certeza de que estamos no caminho certo, e o melhor ainda está por vir”, afirma o executivo.
Um levantamento do CORREIO mostrou que o hotel possui uma das diárias mais caras durante o Réveillon em Salvador. Passar a noite do dia 31 de dezembro custa entre R$6,6 mil e R$16,2 mil para um casal.
A suíte Deluxe é a mais cara. Entre os atributos estão: vista para o mar, 75m², sala de estar privativa, quarto separado, cama king-size com lençóis 300 fios, banheiro de mármore e banheira de imersão. A mesma hospedagem, durante o período de baixa temporada, custa, em média, R$ 6,5 mil.