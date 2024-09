ALÔ ALÔ

Sai Fasano e entra Gero: restaurante do hotel Fasano mudará de nome e terá novo conceito

A varanda será ampliada e passará a abrigar até 14 lugares durante o café da manhã ou como uma área privê para o almoço ou jantar

O restaurante Fasano, localizado no hotel homônimo, em Salvador, passará por uma série de mudanças. De acordo com informações exclusivas do Alô Alô Bahia, deixará de ser Fasano e passará a ser Gero - bandeira que pertence ao mesmo grupo -, a partir de 19 de setembro. A ideia é que seja alterado o menu, a identidade visual e também uma parte da decoração – proporcionando um aspecto mais moderno e arrojado ao espaço.

A varanda também será ampliada e passará a abrigar até 14 lugares durante o café da manhã ou como uma área privê para o almoço ou jantar.

O restaurante Gero é um marco gastronômico da capital paulista desde sua inauguração em 1994 no bairro do Jardins. Quando criado, o conceito era de ser um “filhote” informal do sofisticado Fasano, um “bistrô à cotê.” Todos os restaurantes do grupo são comandados pelo restaurateur Gero Fasano. Em Salvador, o menu está à cargo do chef Bahia Brito.

Destaque da semana

Pedro Tourinho e Lázaro Jezler Crédito: Divulgação

O secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, anunciou durante a semana que a Casa Coaty, na Ladeira da Misericórdia, passará por restruturação. Importante projeto da arquitetura mundial, o centro cultural desenvolvido por Lina Bo Bardi está fechado há alguns anos. “Vamos assisar parcerias importantes com associações culturais para reativar esse espaço, seguindo o projeto original de Lina, de fazer daqui uma residência artística, uma galeria de arte, um ponto de encontro na cidade”, prometeu Tourinho, que estava acompanhado do Secretário de Manutenção, Lázaro Jezler Filho.

Novo restaurante

Vini Figueira Crédito: Divulgação

O chef Vini Figueira irá inaugurar mais um restaurante em Salvador. Trata-se do Ainá, que funcionará dentro da CasaCor Bahia, em Ondina. O restaurante terá 284 m2 inspirado nas linhas arquitetônicas do Hotel Othon e com vista para o mar. Com um design contemporâneo e sustentável, o projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Rodrigo Rodrigues e destaca a conexão entre cultura, natureza e funcionalidade. O Ainá funcionará entre os dias 17 de setembro e 06 de novembro no icônico Bahia Othon Palace.

Por falar em CasaCor

Em seu espaço na CasaCor Bahia 2024, a Cabana Aruan, a arquiteta Camila Maia homenageia o jornalista e fotógrafo baiano Alexandre Augusto, responsável pelas fotografias que compõem o ambiente. As peças fazem parte do seu livro Stone Women (Mulheres de Pedra), uma extensão da exposição Mulheres de Pedra, apresentada anteriormente em Salvador e São Paulo. As fotografias retratam a bravura, determinação e coragem das mulheres da Chapada Diamantina, que enfrentam o árduo trabalho de quebrar pedras.

Lançamento

Eduarda Dubeux Crédito: Divulgação

A Moura Dubeux inaugurou a Casa MD, quinta-feira, na capital baiana. O ambiente foi pensado e preparado para atender clientes da incorporadora na cidade. O espaço está localizado no Beach Class Salvador, na Avenida Oceânica, 2156, Ondina, e conta com salas de reunião, central de vendas, cantinho do café e toda estrutura para tornar a experiência do cliente mais acolhedora. A inauguração foi comandada por Eduarda Dubeux e Fernando Amorim.

Harmonização

Considerado um dos melhores sommeliers do Brasil, Manoel Beato estará em Salvador no próximo dia 24 de setembro, para um evento especial no Fasano Salvador, a convite da vinícola Quinta dos Avidagos e da importadora Abbo Wine & Foods, em parceria com a Arruda Distribuidora. Ao lado do produtor Pedro Tamagnini, o titular da adega do Grupo Fasano ministrará uma Masterclass exclusiva no restaurante do hotel, na qual serão apresentados e degustados rótulos exclusivos da vinícola portuguesa, fundada no século XVIII.

Nova edição

A 5ª edição da Festa de San Gennaro já tem data para acontecer: 21 de setembro, véspera da Maratona Salvador, das 10h às 22h, movimentando o entorno da Rua Professora Almerinda Dultra, no bairro do Rio Vermelho, onde fica restaurantes como o Pasta em Casa, à frente do projeto. Por mais um ano, o evento faz parte das ações em torno do Festival da Primavera. Desta vez, além da programação musical e gastronômica, celebrando principalmente os sabores da Itália, o projeto terá a participação de um convidado especial, o estilista mineiro Ronaldo Fraga, que assina todo o conceito visual da festa.

