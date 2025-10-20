NOVO PRAZO

Governador admite atraso na entrega da Nova Rodoviária de Salvador

Fala foi proferida nesta segunda-feira (20), durante evento União dos Municípios da Bahia (UPB)

Yan Inácio

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:57

Letreiro da nova Rodoviária de Salvador em construção Crédito: Yan Inácio/CORREIO

O governador Jerônimo Rodrigues admitiu que a data de conclusão da Nova Rodoviária de Salvador pode mudar mais uma vez. A fala foi feita durante um evento da União dos Municípios da Bahia (UPB), nesta segunda-feira (20).

"As recomendações que a PGE [Procuradoria-Geral do Estado] tem feito, indo em cima para que a empresa possa prestar conta da sua responsabilidade. Espero que dê para, no final de dezembro ou até início de janeiro, a gente poder ter a rodoviária nova", disse o governador.

Jerônimo também afirmou não estar “contente com o processo” de construção do modal. “Eu sei que teve problemas ali em relação ao solo, teve que refazer algum tipo de serviço, mas era para novembro e foi para dezembro", finalizou.

A finalização da obra havia sido prometida para outubro. No início deste mês, a Casa Civil afirmou que a conclusão da obra só deveria acontecer em dezembro. O atraso foi justificado por conta do impacto das chuvas no andamento dos serviços.

Ainda de acordo com a pasta, 96% das intervenções já foram executadas. Em abril deste ano, o Governo do Estado havia atualizado o status do projeto em 95% concluído.

A Nova Rodoviária

O novo terminal ocupa uma área de 127 mil m² localizada às margens da BR-324. A nova rodoviária é promessa petista antiga, desde o governo Rui Costa. A construção em Águas Claras começou em 2021 e havia a previsão de ser concluída em dois anos. No final de 2023, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) chegou a dizer que a obra “deu tranco”. No início deste ano, ele afirmou que já estava “impaciente” com o atraso da obra milionária.

A empreitada está sendo construída através de um contrato de concessão com um consórcio responsável por gerir as obras. De acordo com a Agerba, o investimento inicial foi de R$ 200 milhões em contrato firmado em 2019, ainda no governo de Rui Costa (PT).

Contudo, o presidente do Conselho de Administração do Consórcio Terminal Rodoviário de Salvador projetou, em abril, que novos gastos seriam feitos até o fim da obra. “Eu, por exemplo, até estimaria talvez mais uns R$ 40 milhões a R$ 50 milhões”, falou na época.

O espaço vai contar com uma conexão com a Estação Águas Claras do metro, com o Terminal de ônibus com dez linhas metropolitanas e outroas linhas urbanas, além de mais de 300 linhas intermunicipais rodoviárias.

Há a promessa, também, de que o equipamento também seja ligado ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), outra obra que ainda não foi concluída e já dura quatro anos.