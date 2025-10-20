Acesse sua conta
Governador admite atraso na entrega da Nova Rodoviária de Salvador

Fala foi proferida nesta segunda-feira (20), durante evento União dos Municípios da Bahia (UPB)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:57

Letreiro da nova Rodoviária de Salvador em construção
Letreiro da nova Rodoviária de Salvador em construção Crédito: Yan Inácio/CORREIO

O governador Jerônimo Rodrigues admitiu que a data de conclusão da Nova Rodoviária de Salvador pode mudar mais uma vez. A fala foi feita durante um evento da União dos Municípios da Bahia (UPB), nesta segunda-feira (20).

"As recomendações que a PGE [Procuradoria-Geral do Estado] tem feito, indo em cima para que a empresa possa prestar conta da sua responsabilidade. Espero que dê para, no final de dezembro ou até início de janeiro, a gente poder ter a rodoviária nova", disse o governador.

Jerônimo também afirmou não estar “contente com o processo” de construção do modal. “Eu sei que teve problemas ali em relação ao solo, teve que refazer algum tipo de serviço, mas era para novembro e foi para dezembro", finalizou.

A finalização da obra havia sido prometida para outubro. No início deste mês, a Casa Civil afirmou que a conclusão da obra só deveria acontecer em dezembro. O atraso foi justificado por conta do impacto das chuvas no andamento dos serviços.

Ainda de acordo com a pasta, 96% das intervenções já foram executadas. Em abril deste ano, o Governo do Estado havia atualizado o status do projeto em 95% concluído.

A Nova Rodoviária

O novo terminal ocupa uma área de 127 mil m² localizada às margens da BR-324. A nova rodoviária é promessa petista antiga, desde o governo Rui Costa. A construção em Águas Claras começou em 2021 e havia a previsão de ser concluída em dois anos. No final de 2023, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) chegou a dizer que a obra “deu tranco”. No início deste ano, ele afirmou que já estava “impaciente” com o atraso da obra milionária.

A empreitada está sendo construída através de um contrato de concessão com um consórcio responsável por gerir as obras. De acordo com a Agerba, o investimento inicial foi de R$ 200 milhões em contrato firmado em 2019, ainda no governo de Rui Costa (PT).

Veja imagens da obra da nova Rodoviária de Salvador

Obras da nova Rodoviária de Salvador por Yan Inácio/CORREIO
Interior da nova Rodoviária de Salvador em construção por Yan Inácio/CORREIO
Letreiro da nova Rodoviária de Salvador em construção por Yan Inácio/CORREIO
Obras da nova rodoviária de Salvador por Yan Inácio/CORREIO
1 de 4
Obras da nova Rodoviária de Salvador por Yan Inácio/CORREIO

Contudo, o presidente do Conselho de Administração do Consórcio Terminal Rodoviário de Salvador projetou, em abril, que novos gastos seriam feitos até o fim da obra. “Eu, por exemplo, até estimaria talvez mais uns R$ 40 milhões a R$ 50 milhões”, falou na época.

O espaço vai contar com uma conexão com a Estação Águas Claras do metro, com o Terminal de ônibus com dez linhas metropolitanas e outroas linhas urbanas, além de mais de 300 linhas intermunicipais rodoviárias.

Há a promessa, também, de que o equipamento também seja ligado ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), outra obra que ainda não foi concluída e já dura quatro anos.

A nova Rodoviária de Salvador também vai contar com mais de 230 espaços comerciais, entre estabelecimentos de alimentação, comércios, clínicas etc., além de uma unidade do SAC.

