Obra da nova rodoviária de Salvador atrasada novamente: entrega fica para dezembro

Miro Palma
Yan Inácio
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:45
Prometida para este mês outubro, a conclusão da obra da nova Rodoviária de Salvador só deve acontecer em dezembro. A informação foi confirmada pela Casa Civil, nesta quarta-feira (8). O atraso foi justificado por conta do impacto das chuvas no andamento dos serviços.
Ainda de acordo com a pasta, 96% das intervenções já foram executadas. Em abril deste ano, o Governo do Estado havia atualizado o status do projeto em 95% concluído.
Veja imagens da obra da nova Rodoviária de Salvador
O novo terminal ocupa uma área de 127 mil m² localizada às margens da BR-324. A nova rodoviária é promessa petista antiga, desde o governo Rui Costa. A construção em Águas Claras começou em 2021 e havia a previsão de ser concluída em dois anos. No final de 2023, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) chegou a dizer que a obra “deu tranco”. No início deste ano, ele afirmou que já estava “impaciente” com o atraso da obra milionária.
A empreitada está sendo construída através de um contrato de concessão com um consórcio responsável por gerir as obras. De acordo com a Agerba, o investimento inicial foi de R$ 200 milhões em contrato firmado em 2019, ainda no governo de Rui Costa (PT).
Contudo, o presidente do Conselho de Administração do Consórcio Terminal Rodoviário de Salvador projetou, em abril, que novos gastos seriam feitos até o fim da obra. “Eu, por exemplo, até estimaria talvez mais uns R$ 40 milhões a R$ 50 milhões”, falou na época.
O espaço vai contar com uma conexão com a Estação Águas Claras do metro, com o Terminal de ônibus com dez linhas metropolitanas e outroas linhas urbanas, além de mais de 300 linhas intermunicipais rodoviárias.
Há a promessa, também, de que o equipamento também seja ligado ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), outra obra que ainda não foi concluída e já dura quatro anos.
A nova Rodoviária de Salvador também vai contar com mais de 230 espaços comerciais, entre estabelecimentos de alimentação, comércios, clínicas etc., além de uma unidade do SAC.